Son Dakika Haberleri: 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
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160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı

4 saat önce

-160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadıRİZE - Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

-160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı

RİZE - Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle Fener Mahallesinde bir binanın istinat duvarının çökmesiyle 3 araç toprak altında kaldı. Onlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dev toprak kütlesinin kaldırılması için Rize Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 6 saatlik çalışma boyunca toplamda 160 kamyon toprağın çıkartılmasına rağmen araçlara henüz ulaşılamadı.

'Apartman sakinleri muhacir biz Ensar'

Saat 20.00'a kadar toplamda 160 kamyon toprak taşındığını ve en az 200 kamyon da çıkartılacağını dile getiren site yönetici Muhammed Kan "Belediye şuan da 8 kamyon, 3 adet iş makinesi ile çalışıyor. Arkadan binanın önüne kayan toprağı komple alıp götürüyorlar. 3-4 günlük bir çalışma var burada.

'Yaşım 54 böyle bir şey daha önce hiç görmedim'

Yıkılan istinat duvarının hemen karşısında ki apartmanda oturan ve olaya şahit olan Gülahmet Öztürk, olay anını anlatarak vatandaşların binadan tahliye edildiğini dile getirdi. Öztürk "Bugün saat 13.00 sularında çok yoğun bir yağış vardı. Yaşım 54 böyle bir şey daha önce hiç görmedim. İstinat duvarının deprem gibi bir anda aşağıya çökmesine şahit oldum. Binada normalde elektrik var ama sadece emniyet amaçlı site yöneticisi tarafından elektrik kestirildi. Her hangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Binada oturan vatandaşlar komşularına, köyü olanlar köylerine gitti. Şuan da binada kimse kalmıyor. 3 tane arabamız şuan toprağın altında" dedi.

Araçlar bugün piyasaya çıkmaz. Şuana kadar 160 kamyon gitti, yarın da 200 kamyon daha giderse araçlar ortaya çıkar. 150 kamyon gitti sanki hiç toprak alınmamış gibi duruyor. Makineler hiç durmadan 6 saattir çalışıyor, toprak sanki hiç eksilmedi. Apartman sakinleri bu akşam muhacir oldu, diğer taraf Ensar bize misafir olacaklar" dedi.

Rize Belediyesi, Araç, Rize, Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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