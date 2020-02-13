160 kilo eroin ve 1 milyon 200 bin uyuşturucu hapa 11 gözaltı - Son Dakika

EDİRNE'de polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin Kapıkule Sınır Kapısı ile İstanbul'da düzenlediği operasyonlarda 160 kilo eroin ile 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da arama yaptı. Aramada 416 kilo ağırlığında 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.