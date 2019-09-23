Son Dakika Haberleri: 160 saat bateri çalma denemesi
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160 saat bateri çalma denemesi

1 saat önce

Mersin'de yaşayan 60 yaşındaki baterist Oktay Kızılkaya, daha önce kendisine ait olan "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekorunu yeniden elde etmek için başladığı 160 saatlik rekor denemesinde üçüncü güne ulaştı.

160 saat bateri çalma denemesi, System.String[]

Mersin'de yaşayan 60 yaşındaki baterist Oktay Kızılkaya, daha önce kendisine ait olan "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekorunu yeniden elde etmek için başladığı 160 saatlik rekor denemesinde üçüncü güne ulaştı.

Mezitli ilçesi sahil bandında bulunan Side Harabesi'nde zorlu rekor denemesini gerçekleştiren Kızılkaya, ilk iki günde kendisini izlemeye gelenlerle eğlenceli vakit geçirdi.

Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekor denemesinin güzel ve keyifli olduğunu söyledi.

Çok büyük bir sıkıntı yaşamadığını dile getiren Kızılkaya, sağlık açısından da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığını belirtti.

Hedefine ulaşacağına inandığını dile getiren Kızılkaya, "Hedefim 160 saati devirmek. Yavaş yavaş yaklaşıyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Yorgunluk ve uykusuluk var ama bunu aşarım." dedi.

Kızılkaya'nın rekor denemesini gören bazı vatandaşlar, çalınan şarkılara eşlik edip, dans etti.

2003 yılında 42 saatle sahibi olduğu ancak Kanadalı bir sanatçının 134 saat 5 dakikaya yükselttiği "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekorunu 160 saate çıkarmayı hedefleyen Kızılkaya, Mezitli Belediyesinin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında sahil bandında bulunan Side Harabesi'nde 20 Eylül'de davul çalmaya başlamıştı.

Kızılkaya, Mezitli, Mersin, Side, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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