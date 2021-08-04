160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum - Son Dakika

Türkiye'de pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 8. günde de devam ediyor.

Antalya-Manavgat

160 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İletişim Başkanlığı ülkemizdeki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 39 ilde 174 yangından 160'ı kontrol altına alınırken, 5 ildeki 14 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor.

Muğla-Kavaklıdere





İşte devam eden yangınların bulunduğu iller:

Antalya: 2 nokta

Muğla: 7 nokta

Isparta: 2 nokta

Denizli: 2 nokta

Aydın: 1 nokta

"DEVLETİMİZ ORMANLARIMIZ İÇİN SEFERBER"

İletişim Başkanlığı haritayı "Devletimiz ormanlarımız İçin Seferber 28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 160'ı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." sözleriyle paylaştı.

Denizli-Buldan

98 KIRSAL ALAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Orman Genel Müdürlüğü de son durum bilgisini paylaşarak, "Ekiplerimiz tarafından 98 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla devam eden yangınlarla mücadelede toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personel görev yapmaktadır." sözlerine yer verdi.

Aydın-Karacasu

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DA MÜCADELE EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti. MSB'den yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Öte yandan Denizli'de de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı belirlenen zanlı tutuklandı.





Antalya-Gündoğmuş

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