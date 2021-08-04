Türkiye'de pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 8. günde de devam ediyor.
İletişim Başkanlığı ülkemizdeki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 39 ilde 174 yangından 160'ı kontrol altına alınırken, 5 ildeki 14 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor.
İşte devam eden yangınların bulunduğu iller:
İletişim Başkanlığı haritayı "Devletimiz ormanlarımız İçin Seferber 28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 160'ı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." sözleriyle paylaştı.
Orman Genel Müdürlüğü de son durum bilgisini paylaşarak, "Ekiplerimiz tarafından 98 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla devam eden yangınlarla mücadelede toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personel görev yapmaktadır." sözlerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti. MSB'den yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Öte yandan Denizli'de de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum - Son Dakika