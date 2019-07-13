Son Dakika Haberleri: 160 yaşına giren dünyaca ünlü saat kulesi BigBen'in restorasyonu sürüyor
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160 yaşına giren dünyaca ünlü saat kulesi BigBen'in restorasyonu sürüyor

3 saat önce

Londra'nın en ünlü simgesi Big Ben saat kulesi 160'ıncı yaşına bastı.

160 yaşına giren dünyaca ünlü saat kulesi BigBen'in restorasyonu sürüyor, System.String[]
Londra'nın en ünlü simgesi Big Ben saat kulesi 160'ıncı yaşına bastı. Restorasyonu süren dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben'in çanları 21 Ağustos 2017'de son kez çalmıştı.

Dünyaca ünlü saat kulesi BigBen'in restorasyon çalışmaları sürüyor. 160'ıncı yaşına basan saat kulesinin restorasyon çalışmaları esnasında bir zaman kapsülü oluşturularak içerisine Big Ben'in restorasyon çalışmasında görev alan kişilerin isimleri yazıldı. Öğrencilerin geleceğe dair mesajlarını da içeren kapsül BigBen'in çatısına gizlendi.

11 Temmuz'da 160. yaşına giren BigBen saat kulesinin 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2021 yılına kadar sürecek. - LONDRA
Big Ben, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:57 Kaynak: İHA
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