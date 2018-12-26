Son Dakika Haberleri: 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atlayan İşçi Kamerada

1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atlayan İşçi Kamerada

59 dakika önce

SAMSUN'da, demir çelik fabrikasında temizlik işçisi olarak çalışan Adem A.'nın (34), 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanına atlayarak, yaşamına son verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atlayan İşçi Kamerada, System.String[]
SAMSUN'da, demir çelik fabrikasında temizlik işçisi olarak çalışan Adem A.'nın (34), 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanına atlayarak, yaşamına son verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 23 Aralık Pazar günü Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çelik eritme kazanın çevresinde temizlik yapan evli ve 2 çocuk babası Adem A., 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi. Fabrikada üretime ara verilirken, kazan soğuduktan sonra işçiden geri kalan kemikler alındı. Adem A.'nın yaşamına son vermeden bir gün önce yakınlarına 'Ruh sağlığım bozuldu' dediği öğrenildi.

Fabrikada 7 yıl önce işe başlayan Adem A.'nın saat 16.00'daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra kendisini kazanın içerisine bıraktığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:55 Kaynak: DHA

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