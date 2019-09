1600 Sporcunun yaz spor okulu eğitimleri tamamlandı

İnegöl Belediyesi'nin Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor organizasyonuyla gerçekleştirdiği yaz spor okullarının ikinci dönemi sona erdi. İ

Her yaştan vatandaşın beklentileri ve taleplerini karşılamak adına hizmet üretmeye devam eden İnegöl Belediyesi, okulların kapanmasının ardından 24 Haziran tarihi itibariyle Belediyespor organizasyonuyla yaz spor okullarının startını vermişti. İki dönem şeklinde yapılan yaz spor okullarında ilk dönem Temmuz sonu itibariyle tamamlanmıştı. Ağustos ayıyla birlikte startı verilen ikinci dönem de bugün itibariyle sona erdi.

702 SPORCU EĞİTİM ALDI

Her yıl talebin arttığı kurslarda ilk dönem 8 farklı branşta 878 sporcu eğitim alırken, ikinci dönemde ise Voleybol 63, Basketbol 116, Masa Tenisi 33, Oryantiring 30, Yüzme 320, Cimnastik 70, Okçuluk 43, Dağcılık 27 olmak üzere toplamda 702 öğrenci yaz spor okullarından faydalandı. Yaz spor okulunun son ününde, küçük sporcular için Belediye Spor Salonunda bugün 11.30'da sertifika töreni düzenlendi. Törene; Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri ile sporcular ve aileleri katıldı.

EMNAETLERİNİZİ HER ZAMAN EN GÜZEL ŞEKİLDE KORUYUP KOLLAYACAĞIZ

Sihirbaz gösterisiyle başlatan sertifika töreninde, illüzyon gösterilerini çocuklar büyük bir heyecan ve keyifle izledi. Ardından sertifika törenine geçildi. Sertifika takdimi öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Çocuklarımızla ilgili özellikle okullar kapandıktan sonraki dönemde onların faydalı işlerle uğraşabilmeleri adına güzel bir organizasyon hazırladık. Her geçen yıl organizasyonlarımızı büyütmeye, geliştirmeye, daha etkili hale getirmeye gayret ediyoruz. Ekiplerimiz bu konuda sizlerden gelen fikirler ve öneriler doğrultusunda bunları yenileyerek hizmetinize sunmuş oluyor. Öncelikle bizlere güvenerek evlatlarınızı emanet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu emaneti her zaman en güzel şekilde koruyup kollayacağımızı da bilmenizi istiyoruz. Hem kişisel anlamda hem de eğitim anlamında gelişimlerinde her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Bu yıl iki dönemde toplam 1600 öğrencinin etkinlikler içerisinde yer aldığını da hatırlatan Taban, "Ben çok kıymetli hocalarımızı, spor müdürlüğümüzü, ilgili Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz de keyif alarak bu organizasyonlardan faydalanmışlardır diye düşünüyorum. Eksik ve aksaklar varsa bunları bizlere bildirmenizi rica ediyorum. Eksiklerimizi gidermemiz lazım. İnşallah bu şehri hep birlikte en güzel noktaya getirelim istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere törene katılan protokol üyeleri küçük sporculara sertifikalarını takdim etti. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.