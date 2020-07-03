161 yıllık Paterson Köşkü ayağa kaldırılıyor - Son Dakika

161 yıllık Paterson Köşkü ayağa kaldırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sivil mimari örneklerinden 161 yıllık Paterson Köşkü'nde restorasyon çalışmalarına yeniden başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sivil mimari örneklerinden 161 yıllık Paterson Köşkü'nde restorasyon çalışmalarına yeniden başladı. Köşk, kültür amaçlı kullanılacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'daki tarihi Paterson Köşkü'nde restorasyon çalışmalarını yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra yeniden başlattı. Köşkün restorasyonunun 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor. Köşk daha sonra kültür amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek. Döneminin ihtişamlı örneklerinden Paterson Köşkü'nde sekizgen şapelin de bulunduğu daha küçük yan binanın restorasyonu tamamlanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle 2016 yılının sonunda tarihi binanın restorasyonuna başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugüne dek pek çok çalışma yaptı. Yapıda özgün olmayan eklentilerin büyük kısmı kaldırıldı ve üç katlı kuleli binanın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Kuleli binadaki hamam da yenilendi.


Ana bina ayağa kaldırılacak


2018 yılının temmuz ayında restorasyon sırasında ortaya çıkan yeni veriler doğrultusunda artan imalatlar nedeniyle ikmal ihalesine çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları yeniden başlattı. Yeni çalışma döneminde restorasyon ve rekonstrüksiyon tamamlanarak ana binanın ayağa kaldırılması hedefleniyor. Ayrıca 25 bin 400 metrekarelik alanda araştırma kazıları sonucu tespit edilen üç müştemilat, iki fıskiyeli süs havuzu ve bir sarnıç yapısında konservasyon yapılacak, yürüyüş yolları ve kent mobilyaları yenilecek.


19. yüzyıl yaşam kesitini sergiliyor


Döneminin özgün mimari örneklerinden Paterson Köşkü'nün ilk sahibi John Paterson Leith, İskoçyalı bir tacirdi. İzmir'in 19. yüzyıl yaşam kesitini sergileyen anıtsal niteliklere sahip Paterson Köşkü, yapıldığı dönemde yüksek duvarlarla çevrili 133 dönüm büyüklüğünde bir bahçe içerisinde yer alıyordu. Arazide yarış atları, hayvan çiftlikleri, sera ve tarım alanlarıyla beraber müştemilatlar bulunuyordu. Döneminin en göz alıcı örneklerinden biri olan köşkün İngiltere'den getirilmiş şömine ve mobilyalarla süslenmiş 38 odası ve 60 kadar hizmetlisi olduğu da biliniyor. Günümüzde ise köşk 25 bin 400 metrekare alana sahip. 1960 yılına kadar konut olarak kullanılan yapı daha sonra ofis, lojman ve halı fabrikası olarak kullanıldı. 1986 yılındaki yangında ana giriş bölümleri büyük ölçüde harap oldu. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:49 Kaynak: İHA

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