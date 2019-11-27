Son Dakika Haberleri: 163 milyon TL hibe desteği sağladı, 315 milyon TL yatırımın öncüsü oldu
Son Dakika Ekonomi 163 milyon TL hibe desteği sağladı, 315 milyon TL yatırımın öncüsü oldu - Son Dakika Ekonomi

163 milyon TL hibe desteği sağladı, 315 milyon TL yatırımın öncüsü oldu

6 saat önce

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bugüne kadar dört ilde 163 milyon TL hibe desteği sağladı, bölgeye yapılan 315 milyon TL yatırıma öncülük etti.

163 milyon TL hibe desteği sağladı, 315 milyon TL yatırımın öncüsü oldu, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bugüne kadar dört ilde 163 milyon TL hibe desteği sağladı, bölgeye yapılan 315 milyon TL yatırıma öncülük etti.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü genel koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren 26 kalkınma ajansından biri olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Orta Karadeniz Bölgesi'ne değer katan faaliyetlerine devam ediyor. OKA bugüne kadar destek mekanizmaları aracılığı ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta 757 projeye 163 milyon TL hibe desteği sağladı, bölgeye yapılan 315 milyon TL yatırımın öncüsü oldu.


Teknik destek ile 12 bin 49 kişi eğitim aldı


OKA, bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verdiği teknik destek programı sayesinde 10 yılda 273 adet teknik destek projesinin hayata geçmesini sağladı, 1,8 milyon TL kaynağın bölgede 12 bin 49 kişinin eğitimi için kullanılmasının yolunu açtı.


Ajans, 'www.oka.org.tr' resmi web sitesi üzerinden 2019 Yılı Teknik Destek Programı V. Dönem (Eylül-Ekim) Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler Listesi'ni duyurarak çeşitli alanlarda 13 adet projeye daha destek vereceğini açıkladı. - SAMSUN

Karadeniz Bölgesi, Samsun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
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