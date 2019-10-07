163 ülkeye halı ihracatı; 9 ayda 1.8 milyar dolarlık halı ihracatı

Türkiye'nin halı ihracatı 9 ayda yüzde 10 artış ile 1.8 milyar dolara yükseldi. 163 ülkeye halı ihracatı yapılırken, en çok halı ihraç edilen ülkeler ise 453 milyon dolar ile ABD ve 278 milyon dolar ile Suudi Arabistan oldu.1 milyar 222 milyon dolar halı ihracatı ile Gaziantep en çok halı ihracatı yapan kent olarak yine ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin halı ihracatında artış devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 9 ayda 163 ülkeye yüzde 10 artış ile 1 milyar 803 milyon 403 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı. Türkiye'den en çok ihracatın yapıldığı ülke ise Amerika Birleşik Devletleri(ABD) oldu. ABD'ye yapılan halı ihracatı yüzde 11 artış ile 453 milyon dolara yükselirken, ikinci en çok ihracatın yapıldığı ülke ise 278 milyon 336 bin dolarlık ihracat ile Suudi Arabistan oldu.Halı ihracatında ise Gaziantep yine ilk sırada yer aldı. 9 aylık verilere göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9.42 artış ile Gaziantep 1 milyar 222 milyon dolar ihracat rakamıyla birinci sıradaki yerini korudu. Gaziantep'i yüzde 11.6 artışın olduğu 404 milyon dolar ile İstanbul ve yüzde 88 artışın olduğu 62 milyon dolar ile Uşak takip etti.

1 Ocak -30 Eylül 2019 tarihlerinde en çok halı ihracatı yapılan ülkeler şöyle:

ABD : 453 milyon 477 bin dolar- yüzde 11.05

Suudi Arabistan: 278 milyon 336 bin dolar- yüzde 39 artış

Almanya: 88 milyon 646 bin dolar- yüzde 26.06 artış

Irak: 83 milyon 65 bin dolar-yüzde 25.90 azalış

Birleşik Krallık: 82 milyon 105 bin dolar- yüzde 19.49

Libya: 70 milyon 46 bin- yüzde 109.14 artış

Mısır: 62 milyon 65 bin dolar- yüzde 22.57 artış

BAE: 54 milyon 23 bin dolar- yüzde 13.42 düşüş

İran : 31 milyon 735 bin dolar- yüzde 3.07 azalış

Kuveyt : 27 milyon 164 bin dolar- yüzde 8.55 artış

Belçika: 24 milyon 576 bin dolar- yüzde 15.93 artış

Polonya : 22 milyon 613 bin dolar- yüzde 20.27 artış

Toplam: 1 miyar 803 milyon 403 bin dolar halı ihracatı

1 Ocak-30 Eylül 2019 tarihlerinde en çok halı ihracatı yapan iller şöyle:

1.Gaziantep: 1 milyar 222 milyon dolar-yüzde 9.42 artış

2.İstanbul: 404 milyon 529 bin-yüzde 11.69 artış

3.Uşak: 62 milyon 481 bin dolar-yüzde 88.35 artış

4.Kayseri: 11 milyon 594 bin dolar-yüzde 54.90 artış

Makine halısı ihracatı geçtiğimiz yıl 1.9 milyar dolar olmuştu

2018 yılı Türkiye'nin makine halısı ihracatında yüzde 3,7 oranında artarak 1,9 milyar dolar olmuştu.Miktar bazında makine halısı ihracatı ise 2018 yılında yüzde 2,2 oranında artarak 625 bin tona yükselmişti. 2018 yılında makine halısı ihracatı birim fiyatı 3,06 dolar değerinde gerçekleşmesiyle son üç yılın en yüksek değerine ulaştı. Makine halısı ihracatında 2018 yılında en önemli pazar 525 milyon dolarlık ihracat tutarı ve yüzde 27,4'lük pay ile ABD olmuştu. 2018 yılında ülkeler bazında makine halısı ihracatında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke içerisinde Mısır, en fazla ihracat artışı gerçekleştirilen ülke olmuştu. Mısır'a makine halısı ihracat yüzde 151,4 oranında artarak yaklaşık 62 milyon dolar değerinde gerçekleşti.

Türkiye makine halısı ihracatında dünyada ilk sırada

Dünya makine halısı ithalatı, 2017 yılı verilerine göre yüzde 12,1 artışla 6.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye iharacat rakamlarına göre dünyada lider konumunda. Birleşmiş Milletler kaynaklı Trademap istatistiklerine göre, dünya makine halısı ithalatında ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Irak öne çıkan ülkeler olarak yer alırken, 5 ülke dünya makine halısı ithalatının yüzde 44'üne hakim. Türkiye'de makine halısı üretiminin büyük çoğunluğu Gaziantep'te yerleşik olan firmalarca yapılıyor.

Dünya Makine Halısı İhracatı 2017 verileri(Türkiye birinci sırada)

1.Türkiye: 1 milyar 844 milyon dolar

2.Çin: 1 milyar 281 milyon dolar

3.Hindistan: 776 milyon dolar

4.Belçika: 664 milyon dolar

5.İran 348 milyon dolar

6.Hollanda: 261 milyon dolar

7.Almanya: 205 milyon dolar

8.ABD: 181 milyon dolar

9.İngiltere: 135 milyon dolar

10.Fransa: 101 milyon dolar

- İstanbul