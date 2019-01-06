Son Dakika Haberleri: 164 bin 173 kişi ad soyad değişikliği yaptı

164 bin 173 kişi ad soyad değişikliği yaptı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl, vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin 173 ad soyad değişikliği gerçekleştirildi.

164 bin 173 kişi ad soyad değişikliği yaptı, System.String[]
İçişleri Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl, vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin 173 ad soyad değişikliği gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:25 

Ekonomi
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