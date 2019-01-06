164 bin 173 kişi ad soyad değişikliği yaptı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl, vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin 173 ad soyad değişikliği gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl, vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin 173 ad soyad değişikliği gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:25
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