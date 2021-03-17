165 bayanın cep telefonuna KADES uygulaması yüklendi - Son Dakika

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir fabrikada çalışan kadınların cep telefonlarına Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması yükledi.

Bilecik kent merkezinde faaliyet gösteren bayanların ağırlıkta çalıştığı fabrikada ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgi verdi. Bayanlara, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması olan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) slayt filmi de izletildi. Fabrikada 140 kişiyle Covıd-19 tedbirleri çerçevesinde 70'şer kişilik iki grup halinde yüz yüze görüşülmeler yapılarak broşür dağıtıldı.

Ayrıca KADES ile ilgili 10 afiş bahse konu fabrikanın yemekhane ve fabrikanın atölye girişine asılarak, akıllı telefon kullanan 165 bayanın cep telefonuna KADES uygulaması yüklenildi. - BİLECİK