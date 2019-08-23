Son Dakika Haberleri: 165 düzensiz göçmen yakalandı
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165 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 165 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 165 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Koruoba, Korubaşı, Koyunevi ve Arıklı sahillerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 165 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Bu kişilerin yanlarında bot ve bot motoru ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli ise gözaltına alındı.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:01 Kaynak: AA
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