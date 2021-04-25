165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP - Son Dakika

165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP

25.04.2021 12:07

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nda oluşturulan 'Elektronik İzleme Merkezi'nde, aile mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan 165 şiddet yanlısı koca, kendilerine takılan elektronik kelepçe vasıtasıyla 24 saat takip ediliyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nda oluşturulan 'Elektronik İzleme Merkezi'nde, aile mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan 165 şiddet yanlısı koca, kendilerine takılan elektronik kelepçe vasıtasıyla 24 saat takip ediliyor.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde 'Elektronik İzleme Merkezi' oluşturuldu. Yüz tanıma ve parmak iziyle, özel izinle girilebilen merkezde kadına şiddet ve ailenin korunması kararları doğrultusunda takibe alınan yükümlüler 724 takip ediliyor. Mağdur kişiler yanlarında taşıdığı telefon özelliği de olan cihaz ile yükümlüler ise ayak bileğindeki elektronik kelepçe ve onunla bağlantılı gerektiğinde iletişim kurulmasını sağlayacak bir cihazla sisteme alınıyor. Yükümlü, mağdur kişiye yaklaştığı anda merkezdeki görevliler harekete geçiyor. Önce mağdur kişiye ulaşılarak saldırgan kişinin bulunduğu yere yakın olduğu uyarısı yaparak, güvenli bir yere geçmesi isteniyor. Hemen ardından yükümlü aranarak, 'derhal uzaklaşması, mağdur kadına yaklaşmaması' konusunda uyarılıyor. Saldırgan, görevlinin uyarısına rağmen mağdura yaklaşmaya devam ederse güvenlik güçlerine haber veriliyor ve bulunduğu yere ekipler sevk ediliyor. Böylelikle şiddet olayı gerçekleşmeden müdahale ediliyor.

YASAKLI BÖLGEYE GİRER GİRMEZ UYARILDI

Merkeze giren DHA ekibi, röportaj sırasında Ankara'da mağdur bir kadına uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin yaklaştığını gördü. Hemen devreye giren ekipler, mağdur kadına, eşinin bulunduğu yere yakın olduğu uyarısını yaparak, güvenli bir yere geçmesini istedi. Daha sonra kişi aranarak, 'derhal uzaklaşması, mağdur kadına yaklaşmaması' konusunda uyarıda bulundu. Farkında olmadığını belirten eş, uyarıları dikkate alarak yasaklı bölgenin dışına çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir o anları harita üzerinde anlattı. Özdemir, Ekranda gördüğünüz gibi müdahale süreci başlatıldı ve başarılı şekilde sonlandırıldı. Yükümlü kişi, mağdurun yasaklı bölgesine girme yönünde bir teşebbüste bulundu. Fakat buradaki ekiplerimiz tarafından kendisi ikaz edilerek bu bölgenin dışına çıkması sağlandı dedi.

'165 VAKA 724 OLARAK BİZZAT BURADAN TAKİP EDİLİYOR'

Merkez hakkında da bilgi veren Sibel Özdemir, merkezin 25 Ocak 2021 tarihinde faaliyet başladığını belirterek şöyle konuştu

Şu an 165 vakamız 724 olarak bizzat buradan takip ediliyor. Merkezin kuruluş amacı, şiddet mağdurlarının tekrar o yaşadıklarını yaşamamasıdır. İzleme işlemini, 81 ilden gelen mahkeme kararlarının ardından başlatıyoruz. Mahkemede yükümlünün, şiddet mağduruna belli bir metreye kadar yaklaşamaması yönünde verilen kararlar buradan takip ediliyor. Eğer ki yükümlü mahkemede belirtilen mesafeden daha fazla yaklaşma teşebbüsünde bulunursa, buradaki arkadaşlarımız hem mağduru hem de yükümlü şahsı uyarıyor. Her türlü olasılığı göze alarak, ihlal hangi ilde gerçekleşiyorsa ilgili ilin kolluk birimiyle irtibat kurarak şüpheli şahsın bulunduğu yerden uzaklaşması sağlanıyor. Yükümlü elektronik kelepçeyi çıkarma girişiminde bulunulursa da bize bir alarm düşüyor. Bundan hemen sonra da tekrar aynı şekilde şüpheli kişi yapacağı olaydan vazgeçilmesi için mağdur kişi de kendisini korumaya alması için uyarılıyor.

'KADES'İ İNDİREN SAYISI 2 MİLYON 173 BİN OLDU'

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında da son verileri paylaşan Özdemir, KADES, 24 Mart 2018 yılında hizmete girdi. Uygulama bugüne kadar 2 milyon 173 bin kişi tarafından indirildi. Yaklaşık 118 bin ihbarımız oldu ve bunların tamamına müdahale edildi. Kadınların bu uygulamayı telefonlarına indirmelerini öneriyoruz. İndirdikten sonra tek tuşla bizlerle irtibat kuracaklardır ifadesini kullandı.

165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP
165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP

İçişleri Bakanlığı, Sibel Özdemir, Ankara, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 165 ŞİDDET YANLISI KOCAYA, ANKARA'DAN ELEKTRONİK TAKİP - Son Dakika


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