166 yıl hapisle aranan firari suç makinesi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 166 yıl hapisle aranan firari suç makinesi yakalandı - Son Dakika

166 yıl hapisle aranan firari suç makinesi yakalandı

33 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, birçok suçtan sabıkası bulunan cezaevi firarisi olan ve hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş (35), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

166 yıl hapisle aranan firari suç makinesi yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, birçok suçtan sabıkası bulunan cezaevi firarisi olan ve hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş (35), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir aranan Hasan Demirtaş'ın ilçedeki bir otelde kaldığı yönünde istihbarat aldı. İstihbaratı değerlendiren ekipler, söz konusu otele baskın yaptı. Operasyon kapsamında üç ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş, 'Mesut Demirtaş' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.'Silahlı yağma, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:28 Kaynak: DHA
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