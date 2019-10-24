Son Dakika Haberleri: 169 kilo kadın yürümek istiyor
Son Dakika Güncel 169 kilo kadın yürümek istiyor

169 kilo kadın yürümek istiyor

53 dakika önce

Edirne'de yaşayan 53 yaşındaki Azime Gürel, sağlık sorunları nedeniyle 169 kiloya ulaşarak yürüyemez hale geldi.

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Edirne'de yaşayan 53 yaşındaki Azime Gürel, sağlık sorunları nedeniyle 169 kiloya ulaşarak yürüyemez hale geldi. Derdine çare arayan Gürel, "Tek isteğim sağlık sorunlarıma çare bulunması ve yürüyebilmek" dedi.

Edirne'nin Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Azime Gürel, 21 yıl önce başlayan sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olduğunu ancak ilerleyen aylarda karnında şişkinlikler oluştuğunu söyledi.

21 yıldır doktor doktor gezdiğini ifade eden Gürel, hastalığına çare bulunamadığını öne sürdü.

Sağlık sorunları nedeniyle 169 kiloya ulaştığını açıklayan Gürel, artık yürüyemediğini bir yere gideceği zaman yakınlarının kendisini taşıdığını ifade etti. Aşırı kilolarından dolayı evde iş yapamaz hale geldiğini belirten Gürel, yakınlarının yardımıyla pazara getirilerek bal ve makarna satarak geçimini sağladığını dile getirdi.

"Hastalığıma çare bulunmasını istiyorum" diyerek yardım çağrısında bulunan Gürel, tek isteğinin kendi imkanlarıyla yürüyebilmek olduğunun altını çizdi.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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