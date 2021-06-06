2021 Yılı faaliyet programımızda yer alan Modern&Contemporary Dans (Çağdaş Dans) Türkiye Şampiyonası 17-18 Haziran 2021 tarihlerinde Bodrum Dans Gençlik ve Spor Kulübü organizatörlüğünde Bodrum/ Muğla'da yapılacaktır.

Son kayıt tarihi olan 3 Haziran 2021 Perşembe gününe kadar kayıtlarını yaptıran sporcularımıza teşekkür eder ve başarılar dileriz.

Organizasyon İletişim:

Fatih Özvezneci

0532 282 96 24

info@bodrumdans. com

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