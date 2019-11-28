Son Dakika › Dünya › 17-25 Aralık soruşturmalarından kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı - Son Dakika Dünya
17-25 Aralık soruşturmalarından kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı
6 saat önce
Dönemin Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir de dahil olmak üzere Anıtlar Kurulu görevlileri, mimarlar ve çeşitli firma sahiplerinin yargılandığı, 21 sanıklı davada mahkeme sanıkların beraatine hükmetti.
17-25 Aralık soruşturmalarına ilişkin kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı ve kapatıldı.
Dönemin Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir de dahil olmak üzere Anıtlar Kurulu görevlileri, mimarlar ve çeşitli firma sahiplerinin yargılandığı, 21 sanıklı davada mahkeme sanıkların beraatine hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:26
Twitter duyurdu: 6 aydan fazla aktif olmayan hesaplar silinecek Günlük burç yorumları 28 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu