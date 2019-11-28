Son Dakika Haberleri: 17-25 Aralık soruşturmalarından kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı
Son Dakika Dünya 17-25 Aralık soruşturmalarından kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı - Son Dakika Dünya

17-25 Aralık soruşturmalarından kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı

6 saat önce

Dönemin Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir de dahil olmak üzere Anıtlar Kurulu görevlileri, mimarlar ve çeşitli firma sahiplerinin yargılandığı, 21 sanıklı davada mahkeme sanıkların beraatine hükmetti.

17-25 Aralık soruşturmalarından kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı, System.String[]

17-25 Aralık soruşturmalarına ilişkin kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı ve kapatıldı.


Dönemin Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir de dahil olmak üzere Anıtlar Kurulu görevlileri, mimarlar ve çeşitli firma sahiplerinin yargılandığı, 21 sanıklı davada mahkeme sanıkların beraatine hükmetti.

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Sebahattin Demir, Mustafa Demir, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:26 
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