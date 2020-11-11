17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı - Son Dakika

17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı

11.11.2020 09:13
17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı, System.String[]

KOCAELİ Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altından 1 gün sonra kurtarılan ve İzmir depreminde Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yaralıları kurtaran ekipte yer alan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı K-9 Köpekli Arama Kurtarma Timi Amiri Murat Akbaş, "4 duvar veya...

KOCAELİ Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altından 1 gün sonra kurtarılan ve İzmir depreminde Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yaralıları kurtaran ekipte yer alan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı K-9 Köpekli Arama Kurtarma Timi Amiri Murat Akbaş, "4 duvar veya 3 duvar arası bir yerdesiniz. Hayatta kalıp kalmayacağınızı, sesinizi duyurup duyuramayacağınızı düşündüğünüz, belki de ömrün her senesinin gözünüzün önünden 10 saniyede akıp gittiğini hissediyorsunuz. Tarifi zor bir duygu" dedi.

İzmir'de yıkıma neden olan depremde alt katında bulunan market ve 2 katının çöktüğü, yıkılmaması için vinçlerle desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri, enkazdan yaralıları kurtardı. Saatler süren çalışmalarda ekipler, çökme tehlikesi bulunan binanın duvarlarına delikler açamayınca markettekilere ulaşmak için tünel kazdı. Enkaz altında kalanlar kurtarıldı.

AYDA'YI ENKAZDAN KURTARAN 5 KİŞİDEN 1'İ OLDUİzmir'deki depremin ardından kısa sürede tüm ekibin toplanarak, yola çıktığını belirten İtfaiye Çavuş Levent Onur, bölgede görev yapan her personelin büyük özveriyle çalıştığını söyledi. Depremden 91 saat sonra Ayda'yı enkazdan çıkaran 5 kişilik ekipte yer alan Onur, "Ayda bize mucizenin ne olduğunu gösterdi. Deprem sonrasında ilk 72 saat çok önemlidir. İlk 72 saatin sonrasında gerçekleşen bu olay bizi çok mutlu etti. Bizi motive ederek, moral ve performansımızı artırdı" dedi.  'TÜNEL KAZMA YÖNTEMİYLE ENKAZA GİRDİK'Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı K-9 Köpekli Arama Kurtarma Timi Amiri Murat Akbaş ise çökme tehlikesi bulunan ve vinçlerle ayakta duran Yılmaz Erbek Apartmanı'nın duvarlarını kırmak yerine tünel kazarak içine girdiklerini anlattı. Akbaş, "Bölgede arama yaptıktan sonra ikinci bölge olarak Yılmaz Erbek Apartmanı verildi. Orada Sakarya AFAD'daki arkadaşlarla bir araya geldik. Yaklaşık 39 saat hiç ara vermeden çalışmalarımızı yürüttük. Çünkü bulunduğumuz bina, altında bir market ve 2 kat var, üstünde ise 5,5 kat var ve vinç desteğiyle ile ayakta duruyordu. Bütün hesaplarımızı yapıp, çalışmalarımızı ona göre yürüttük. Türkiye'de çok nadir görülen bir sistem olan tünel kazma yöntemiyle enkaza girdik. Toplam 9 yaralı ve maalesef 13 vatandaşımızı hayatını kaybetmiş bir şekilde enkazdan çıkardık" diye konuştu. 'TARİFİ ZOR BİR DUYGU' 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altından 1 gün sonra kurtarıldığını kaydeden Murat Akbaş, "17 Ağustos depremi bizde kolay kolay unutamayacağımız bir iz bıraktı. Çünkü bizim jenerasyonumuz deprem hakkında yeterli bilgiye sahip değildi. Enkaz altında kaldı. Köpeklerimizle tanışmamıza da vesile oldu. Birçok insanımızın yerlerini tespit ederek hayatını kurtaran köpeklerimiz oldu. Enkaz, anlatmakla olmaz. 4 duvar veya 3 duvar arası bir yerdesiniz. Yaşayıp yaşamayacağınızı, hayatta kalıp kalmayacağınızı, sesinizi duyurup duyuramayacağınızı düşündüğünüz, hayatınızın hızlı geçtiği, belki de ömrün her senesinin gözünüzün önünden 10 saniyede akıp gittiğini hissediyorsunuz. Tarifi zor bir duygu. Deprem bölgelerine ulaştığımızda daha önce depremi yaşadığımız için o insanları daha iyi anlıyoruz. Belki de arama kurtarma ekibinde istekli bir şekilde yer almamızın sebebi de bu olmuştur" dedi.

- Sakarya
17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı
17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı
17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı
17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı
17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı
17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı
17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı
17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı

17 Ağustos 1999, 17 Ağustos, Sakarya, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı - Son Dakika


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