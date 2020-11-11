17 Ağustos 1999'da enkazdan çıkarılmıştı, İzmir depreminde can kurtardı - Son Dakika

KOCAELİ Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altından 1 gün sonra kurtarılan ve İzmir depreminde Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yaralıları kurtaran ekipte yer alan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı K-9 Köpekli Arama Kurtarma Timi Amiri Murat Akbaş , "4 duvar veya 3 duvar arası bir yerdesiniz. Hayatta kalıp kalmayacağınızı, sesinizi duyurup duyuramayacağınızı düşündüğünüz, belki de ömrün her senesinin gözünüzün önünden 10 saniyede akıp gittiğini hissediyorsunuz. Tarifi zor bir duygu" dedi.

İzmir'de yıkıma neden olan depremde alt katında bulunan market ve 2 katının çöktüğü, yıkılmaması için vinçlerle desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri, enkazdan yaralıları kurtardı. Saatler süren çalışmalarda ekipler, çökme tehlikesi bulunan binanın duvarlarına delikler açamayınca markettekilere ulaşmak için tünel kazdı. Enkaz altında kalanlar kurtarıldı.