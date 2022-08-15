17 Ağustos'ta enkazdan çıkan depremzede, gönüllü itfaiyeci olarak yardıma koşuyor

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde enkazdan çıkan Selahattin Özgür, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gönüllü itfaiyecisi olarak vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başiskele ilçesinde ikamet eden Özgür, 27 yaşındayken 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde evini kaybetti. Kendisi de enkazdan çıkan Özgür, depremin ardından başka insanları da enkazdan çıkardı.

Depremi yaşayan Özgür, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarıyla farklı illerde meydana gelen depremlerde görev aldı. Depremin üzerinden geçen 23 yılın ardından Özgür, Kocaeli'de gönüllü itfaiyeci olarak insanların yardımını koşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür, deprem gerçeğini 17 Ağustos'la öğrendiğini ifade ederek, depremde bulundukları apartmanın yıkıldığını kaydetti.

Bulundukları 4. katın sağlam kaldığını ancak zemin kata kadar indiğini dile getiren Özgür, şöyle konuştu:

"Yıkık binadan ailemle çıktık. Elektrikler kesildi. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. O anları yaşamasaydık daha iyiydi ama bir deprem gerçeğini yaşamıştık. Radyoları açtık. İzmit bitti diyorlardı. Yardım gelemeyebilir diye sağ kurtulanlar, enkaz altında kalanları aramaya başladık. Bizim için çok zor bir süreçti. Evlerinden çıkanlar arabalarıyla enkazlara doğru ışık yaktık. Elimize ne geçtiyse enkaza yöneldik. Çıkarabildiğimiz insanları enkazdan çıkardık. Depremden sonra neredeyse 10 gün enkazların başından ayrılmadan çalıştık. Bir hafta boyunca ailemi görmedim. Kendimize geldiğimizde büyük bir boşluğa düştük, hayatımdaki her şey değişmişti. Bir şey yapmam gerekiyordu. Gönüllü olarak çalışmalara katıldım."

Özgür, daha sonra UMKE'de görev aldığını aktararak, Bingöl, İran ve Pakistan'da yaşanan depremlerde kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Kandıra'da gönüllü olarak cankurtaranlık yaparken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın gönüllü itfaiyeciliğiyle tanıştığını belirten Özgür, "2005 yılından bu yana gönüllü itfaiyeciyim. 17 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapıyorum. Çocuklarım da bana özeniyorlar. Onlar da gönüllü olarak hizmet verecek. 17 Ağustos benim için acı bir milattır. Deprem nedir bilmiyorduk, şimdi depreme hazır bir bireyim. Kocaeli itfaiyesinin gönüllü ordusunun bir parçasıyım. Ölene kadarda bu işi yapacağım." ifadelerini kullandı.