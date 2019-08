17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatında kaybedenler 20'nci yılında dualarla anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'nci yılında düzenlenen anma programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Biz ülke olarak çok kuyruklar gördük; gaz, sigara ve çeşitli kuyruklar gördük ama biz hiç cenaze kuyruğu görmemiştik. Biz 20 yıl evvel cenaze kuyruğu gördük" dedi.

17 Ağustos 1999'da Kocaeli Gölcük merkezli gerçekleşen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler bu yıl da unutulmadı. Resmi kayıtlara göre hayatını kaybeden 17 bin 480 kişi, depremin 20'nci yılında 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan anma programı ile dualarla anıldı. 17 Ağustos gününü anma programına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMDER) tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programı çeşitli bilgilendirme etkinlikleri ile devam etti. Bilgilendirme etkinliklerinde ise AFAD, Kızılay, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve bir çok STK yer aldı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, "20 yıl evelki o gecenin bize yaşattıklarını ve bir daha yaşatmamak üzere burada hem deprem şehitlerimizi anmak onlara dualar göndermek, onları hayırla yad etmek ve birdaha böyle depremlere karşı tedbirimizi almak, daha dikkatli olmak üzere bu programlarımızı icra etmekteyiz. O gece binlerce vatandaşımızı kaybettik. 17 Ağustos depreminin üzerinden 20 yıl geçti ve yine o gecenin acısını hala en derinden yaşıyor ve hissediyoruz. Bende o dönem Erenler Belediye Başkanıydım. ve o dönemde benimde evim yıkıldı, 4'üncü kattaydım, 2 kat tamamen tuz buz oldu. Bizim kat 2'nci kat oldu, her taraf patladı ama Mevlam bizi kurtardı. O enkazdan Mevlamıza ham ederek, dua ederek çıktık. Mevlam bir daha o gecede ki feryatları bizlere göstermesin inşallah. Dünya'nın 4 bir yanından hızlı bir şekilde yardımlar geldi ve Dünya'nın çok ufak olduğunu biz o gece anladık. Mezarlıklarda vatandaşlarımızı defnedecek imkan yoktu. Biz ülke olarak çok kuyruklar gördük; gaz, sigara ve çeşitli kuyruklar gördük ama biz hiç cenaze kuyruğu görmemiştik. Biz 20 yıl evvel cenaze kuyruğu gördük. Cenazelerimizi bekliyorlardı, sıraya giriyorlardı. Allah bir daha bugünleri göstermesin. Bunun bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmalıyız, yaraları sararız ama hedefimiz yara sarmak değil yaralanmamak olmalı. Deprem öldürmez, bina öldürür. 20 yıldır birçok tedbir alındı ve alınmaya devam edilmektedir. Bu deprem, deprem değil bir felaketti. ve bu depremin ismi Marmara Depremiydi ama asıl ismi asrın depremiydi. ve toplamda 17 bin 480 vatandaşımız hayatını kaybetti. O gece bir felaket, kıyametti" dedi.



Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Her şehrin bir hafızası var, şehirlerde insanlar gibi o hafızalarında acı, tatlı anılarını muhafaza ediyorlar. Sakaryamızda da yaşanan depremlerin her biri o şehir hafızasında acı hatıra olarak kaldı. Alınması gereken dersler, yapılması gereken yerler yapılmış, tedbirler oluşturulmuşsa biz bunlardan dersi almışız demektir, yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacağız demektir. Eğer biz ders almıyorsak tarihteki olaylar tekerrür edecek şekilde tekrar tekrar yaşamak zorunda kalacağız demektir. Bunlardan ders alarak, geleceğe daha iyi hazırlanıp insanımız için daha güzelini yapma gayreti içerisinde olmalıyız. Son 20 yılda Dünya'ya baktığımızda afetlerdeki kayıp bir buçuk milyon Dünya son 20 yılda 17 Temmuz 1999'dan bu yana bir buçuk milyon kayıp vermiş. Afetlere tedbir almak yalnızca bizim değil Dünya'nın problemi. Erzincan'da doğmuş büyümüş birisi olarak birçok depreme bende şahit oldum. Bu coğrafya bütün bu acıları hep yaşayarak geldi bugünde yaşamaya aday. Oldu bitti diyeceğimiz bir durum değil. Aynı şeyi yaşayacağımız, karşılaşacağımız duygusuyla hareket etmemiz lazım. 3 bin 891 kaybımız var Sakaryamızda, hasarlı, yıkılan binalarımız var, 5 bin 180 yaralımız var. Yaptığımız hiçbir şeyi yeterli görmememiz lazım, iyinin daha iyisine talip olmamız lazım. Bu ülkenin insanı için alınabilecek her tedbiri mutlaka düşünmemiz lazım. Bu konunun farkındalığını mutlaka en üst düzeyde tutmamız lazım. 7 gün 24 saat hazır beklememiz gereken bir durum var. 320 bin kişiye son 5 yıl içerisinde afet bilgilendirme eğitimi vermeye çalışmışız, hedefimiz belki 1 milyonun tamamı olmalı. Hiçbir ferdimiz temel afet bilincinden mahrum kalmamalı. Şuan ilimizin 16 ilçesinde 664 toplanma alanımız tespit edilmiş bulunmaktadır. Bir afet durumunda 169 bin 749 konteyner ve çadır kurulabilecek alanların tespiti yapılmıştır, afet haritamız da tamamlanmış bulunmaktadır" diye konuştu.



Program edilen dua ile sona erdi. - SAKARYA

