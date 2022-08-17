Gölcük Belediyesi 'nin 17 Ağustos Deprem şehitlerini anma programı kapsamında 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Burada yapılan anmaya Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer , depremde yakınlarını kaybedenler, depremi yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA

Marmara, Deprem, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DEPREMİN 23'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE ACILAR TAZELENDİ - Son Dakika

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