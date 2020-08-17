17 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Bay Yanlış
01:45 Şevkat Yerimdar
02:45 Şevkat Yerimdar
04:00 Kadın
05:30 Her Yerde Sen
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Bay Yanlış
12:45 Bay Yanlış
14:00 Şevkat Yerimdar
15:45 Şevkat Yerimdar
16:30 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım