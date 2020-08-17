17 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Bay Yanlış

01:45 Şevkat Yerimdar

02:45 Şevkat Yerimdar

04:00 Kadın

05:30 Her Yerde Sen

08:00 Çalar Saat

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Bay Yanlış

12:45 Bay Yanlış

14:00 Şevkat Yerimdar

15:45 Şevkat Yerimdar

16:30 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım