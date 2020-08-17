17 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı

01:00 Uzak Ara Eğlence

01:00 Ana Cadde

02:30 Siyah Beyaz Aşk

03:00 Akasya Durağı

05:00 5N 1K

05:30 Müzik Arası

05:45 Yabancı Damat

06:30 Çatı Katı Aşk

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

13:30 Harry Potter Ve Sırlar Odası

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:45 Corgi

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı

20:00 Çatı Katı Aşk

22:45 Uzak Ara Eğlence

23:00 Matrix