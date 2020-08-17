17 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Çember: 13. Adım

00:30 Oblivion

02:30 Kaçak Gelinler

04:30 Aramızda Kalsın

04:30 Türk Müziği

05:30 Aramızda Kalsın

07:00 İki Aile

07:30 Ayı Paddington

09:30 Kaçak Gelinler

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Aşk Masalı

13:15 Aramızda Kalsın

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

20:00 Oblivion

20:00 American Ultra

21:45 American Ultra

22:30 Bir Demet Tiyatro

23:45 Güvercin