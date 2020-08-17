17 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 Aktüel Futbol
01:20 Spor Hafta Sonu
01:20 Spor Haftasonu
03:20 Transfer Gündemi
05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:35 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Unutulmaz Maçlar
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:00 İlk Baskı
08:25 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Lig Hatırası
09:15 Orhan Ayhan'la
09:45 Transfer Gündemi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:00 NBA Saati
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Avrupa Stüdyosu
16:00 Spor Haftasonu
16:00 Transfer Günlüğü
18:00 Spor Merkezi
18:00 Muhabir Saati
20:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Gündem Futbol
22:00 Spor Akşamı
23:05 Transfer Gündemi