17 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:45 Filinta

02:05 Diriliş Ertuğrul

02:30 Yedi Numara

03:50 Yeditepe İstanbul

04:05 Böyle Bitmesin

05:15 Zaman Matinesi

05:50 Ege'nin Hamsisi

06:00 İncir Ağacı

07:10 Böyle Bitmesin

08:35 Yeşil Deniz

09:15 Diriliş Ertuğrul

11:05 Tozkoparan

11:50 Enine Boyuna

12:45 Hangimiz Sevmedik

13:00 Ulak

14:00 Tövbeler Olsun

15:50 Kalk Gidelim

17:05 Bünyamin

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Hükümet Kadın

20:00 Tövbeler Olsun

22:00 Tövbeler Olsun

23:30 Tövbeler Olsun