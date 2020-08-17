17 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:45 Filinta
02:05 Diriliş Ertuğrul
02:30 Yedi Numara
03:50 Yeditepe İstanbul
04:05 Böyle Bitmesin
05:15 Zaman Matinesi
05:50 Ege'nin Hamsisi
06:00 İncir Ağacı
07:10 Böyle Bitmesin
08:35 Yeşil Deniz
09:15 Diriliş Ertuğrul
11:05 Tozkoparan
11:50 Enine Boyuna
12:45 Hangimiz Sevmedik
13:00 Ulak
14:00 Tövbeler Olsun
15:50 Kalk Gidelim
17:05 Bünyamin
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Hükümet Kadın
20:00 Tövbeler Olsun
22:00 Tövbeler Olsun
23:30 Tövbeler Olsun
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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