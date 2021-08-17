17 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Star Market

02:30 Erkenci Kuş

04:30 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:45 Ada Masalı

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı