17 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

17 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
17.08.2021 06:42
17 Ağustos 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:15 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:30 Ankara Keçiörengücü - Altınordu
05:15 Spor Kitaplığı
05:20 Süper Lig Özetler
05:45 TFF 1. Lig Özetler
06:10 Takvim Yaprakları
06:15 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:40 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
10:55 Spor Kitaplığı
12:35 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:00 Dakika Skor
20:25 Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
22:45 Dakika Skor
23:45 % 100 Futbol
Son Dakika 00:40 Türk yetkili Reuters'a konuştu: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu 23:13 Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü 22:55 Hüsamettin "Tut"tu! Diagne'ye yaptığı müdahaleyle kırmızı kart görmesi alay konusu oldu 20:57 Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor 19:06 Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı 18:35 Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu 17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz 16:41 Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı