17 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:15 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:30 Ankara Keçiörengücü - Altınordu

05:15 Spor Kitaplığı

05:20 Süper Lig Özetler

05:45 TFF 1. Lig Özetler

06:10 Takvim Yaprakları

06:15 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:40 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

10:55 Spor Kitaplığı

12:35 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:00 Dakika Skor

20:25 Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

22:45 Dakika Skor

23:45 % 100 Futbol