Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Aşk Tesadüfleri Sever 2
03:30 Magazin D Yaz
04:30 Bodrum Masalı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
15:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
Son Dakika › TV › 17 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika