17 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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17 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

17.08.2022 06:43
17 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Adanaspor - Tuzlaspor

04:45 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:45 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

16:55 5. İslami Dayanışma Oyunları Futbol Karşılaşması Türkiye -

19:00 Spor Merkezi

21:00 Aktüel Futbol Transfer

22:00 Dakika Skor

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 17 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 17 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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