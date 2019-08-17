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17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

1 saat önce

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin İstanbul'da en fazla etkili olduğu Avcılar'da hayatını kaybeden 246 kişi anıldı.

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı, System.String[]
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin İstanbul'da en fazla etkili olduğu Avcılar'da hayatını kaybeden 246 kişi anıldı. Ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş depremin olduğu saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunarak, Deprem Anıtı'na karanfiller bıraktı.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'inci yıl dönümü nedeniyle Avcılar'da anma töreni düzenlendi. Anma törenine Avcılar Belediyesi Başkan vekili, Avcılar Kent Konseyi yetkilileri, Magame Arama Kurtarma ekibi ile Avcılar'da oturan vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar saat 03.02'de Marmara Caddesinde toplanarak depremde hayatını kaybeden 246 kişinin adının yer aldığı Deprem Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından törene katılanlar daha sonra önünde mumların yakıldığı anıta karanfil bıraktı.
"ACILARIMIZIN TAZELENDİĞİ GÜNDÜR"
Anma sonrası açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkan Vekili Tuncay Gündüz, "17 Ağustos bizim acılarımızın tazelendiği gündür. Üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen hala kapanmayan bir yaradır bizim için. Komşumuzu, eşimizi, dostumuzu, ailemizi, 18 bin vatandaşımızı yitirdiğimiz kara bir gündür 17 Ağustos. Elimizden gelen, bu acıları tekrar yaşamamak için, halkımıza tekrar yaşatmamak için var gücümüzle çalışmaktır. Deprem ve doğal afet gerçekliğini görüp bunlarla yaşamayı öğrenmeliyiz fakat depremi ve acıları bir kader olarak görmemeliyiz. Hedefimiz afet riski azaltılmış daha güvenli ve yaşanılabilir bir Avcılar yaratmaktır. Özellikle vurgulamak isterim ki afet yönetimi tüm vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının el güdümlü ve organize çalışmasıyla başarıya ulaşabilir. Hepinize saygılarımı sunuyor, 17 Ağustos 1999 depreminde yitirdiğimiz canlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.


Marmara, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:10 Kaynak: DHA
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