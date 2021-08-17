17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER, GÖLCÜK'TE DEPREM SAATİNDE ANILDI - Son Dakika

17 Ağustos Depremi'nin 22'nci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat 03.02'de Gölcük Kavaklı Sahili'nde bulunan deprem anıtında anma töreni düzenlendi. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile vatandaşların katıldığı törende, hayatını kaybedenler için dualar okundu.

KAYBETTİĞİMİZ CANLARI GERİ GETİRME ŞANSIMIZ YOK

Anma töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 asrın felaketinin 22'nci yıldönümündeyiz. Gecenin bu saatinde pek çok hemşehrimiz anma için buradalar. Bizim açımızdan 16 Ağustos yılın en uzun gecesi, 17 Ağustos'ta en uzun günü. Gerçekten o gün yaşadığımız 45 saniyelik süre, hem kendi hayatımızı hem de şehrin hayatını, çehresini tamamen değiştirdi. Aradan geçen 22 senenin sonunda şehir depremin izlerini sildi. Ancak o gün kaybettiğimiz canları tekrar geri getirme şansımız yok. Buradan çıkaracağımız ders, deprem gerçeğini biz o gün, sabah çok net bir şekilde anladıkö dedi.

YAPMAMIZ GEREKEN ZARARLARI MİNİMİZE EDECEK TEDBİRLERİ ALMAKTIR

Afetlerdeki zararları azaltacak tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut de, Bundan tam 22 yıl önce 03.02'de en kritik, en zorlu saatte asrın felaketini ilçemizin merkezinde yaşadık. Bu bir dünyanın felaketi desek, yanlış olmaz. Son yüzyıllarda gerçekleşen en büyük depremlerden bir tanesiydi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünya var olduğu tarihten itibaren, doğal afetler her zaman olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bizim insanlık olarak yapmamız gereken, bu afetlerdeki zararları minimize edecek tedbirleri almaktır diye konuştu.