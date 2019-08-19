Son Dakika Haberleri: 17 Ağustos Depremi Şişli'de deprem tatbikatı ile anıldı!
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17 Ağustos Depremi Şişli'de deprem tatbikatı ile anıldı!

50 dakika önce

Şişli Belediyesi ve Toplumsal Afet Derneği, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde Cevahir AVM önünde gerçekleşen etkinlik ile depremde hayatını kaybedenleri andı.

17 Ağustos Depremi Şişli'de deprem tatbikatı ile anıldı!, System.String[]

Düzenlenen etkinlikte dikkatleri olası bir depreme çeken Şişli Belediyesi, Büyük İstanbul Depremi'ne hazırlıklar kapsamında bir dizi tatbikat gerçekleştirdi. Temsili olarak çöken bir bina enkazı oluşturulan alanda, enkaz altında mahsur kalan afetzedeler kurtarıldı ve ilk müdahaleleri yapıldı. Müdahalenin ardından, yaralıların ambulans ile hastaneye ulaştırılma süreci de canlandırıldı.

Bu tatbikat sırasında olası bir depremin ardından kullanılacak olan Afet Müdahale Aracı ve araçta bulunan ekipmanlar tanıtıldı. Ayrıca deprem anında çöken binada oluşabilecek yangın senaryosu canlandırılırken, tatbikata katılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Etkinliğe destek veren İstanbul İtfaiyesi, Similasyon Aracı ile komşularımızın evlerinde ortaya çıkabilen yangın durumlarında neler yapmaları gerektiğinin eğitimini, uygulamalı olarak verdi.

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan akademisyenlerin sunumu ve kısa film gösteriminin yer alacağı ikinci etkinlik aşırı yağmur nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Şişli Belediyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:08 Kaynak: Bültenler
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