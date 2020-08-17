17 Ağustos depreminde yakınlarını kaybedenlerin acıları tazelendi - Son Dakika

17 Ağustos 1999 depreminin 21'inci yıl dönümünde, depremde yakınlarını kaybedenler Gölcük Saraylı Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitliği'ne gelerek dualar okudu. Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını temizleyen ve dualar okuyan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:15

Kaynak: DHA

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