17 Ağustos depremini anma programında nefes kesen tatbikat - Son Dakika
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17 Ağustos depremini anma programında nefes kesen tatbikat

16.08.2022 19:37
17 Ağustos depremini anma programında nefes kesen tatbikat

17 Ağustos depremini anma programında nefes kesen tatbikat Arnavutköy'de 7'den 70'e yüzlerce gönüllü afet eğitimi alıyor Arnavutköy'de nefes kesen afet tatbikatı Arnavutköy'de 17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde düzenlenen anma programında, Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi...

17 Ağustos depremini anma programında nefes kesen tatbikat

Arnavutköy'de 7'den 70'e yüzlerce gönüllü afet eğitimi alıyor

Arnavutköy'de nefes kesen afet tatbikatı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde düzenlenen anma programında, Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi tarafından eğitim alan gönüllülerin tatbikatı nefes kesti. Adrenalin dolu eğitimde enkaz altında kalan bir kişi senaryo gereği kurtarıldı.

Arnavutköy'de faaliyet gösteren Afet Eğitim Merkezi'nde eğitim gören yüzlerce gönüllü afetlerde müdahale edebilecek pozisyonda yetiştiriliyor. Eğitim merkezinde ilkokul düzeyindeki çocuklardan başlayarak yaş sınırı olmaksızın gönüllü olan herkese eğitim veriliyor. 17 Ağustos Depremi'ni anma programında düzenlenen gösteri tatbikatında gönüllüler yangın söndürme, enkaz arama kurtarması, doğa tırmanışı gibi onlarca eğitim dallarında almış oldukları eğitimleri oluşan senaryolar ile tekrar etti. Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan bir kişinin kurtarılma anında adeta nefesler tutuldu.

"Şimdiye kadar 3 binin üzerinde vatandaşımıza eğitim verdik"

Afet Eğitim Merkezi ile ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Afetlerde yitirdiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tür hadiseler bizlere afetlere hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Biz şuan içerisinde bulunduğumuz Afet Eğitim Merkezimizi oluşturduk. Burada bir çok afet ile ilgili simülasyon ve eğitimler var vatandaşlarımızı her an bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Şuana kadar 3 binin üzerinde vatandaşımız burada eğitim aldı ve il genelindeki bir çok arama kurtarma ekibine de eğitim alanı oluşturmuş bulunuyoruz. Bizim Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimiz de bir çok alanda ve afette başarı göstermiş yetkin bir ekiptir şuanda onların bir tatbikatını izliyoruz. Eğitimlerimiz her an devam edecek ve bizim ekibimiz bu yıl içerisinde akredite edilecek. Bugün yine büyük bir Arama Kurtarma Konteynırını da envanterimize alıyoruz" dedi.

"Türkiye'de ilk kendi enerjisini üretebilen Afet Römorku envantere katıldı"

Yapılan anma programı çerçevesinde düzenlenen organizasyonda yapılan tatbikatlar sonrasında tasarımı ile Arnavutköy Belediyesi'ne özgün olan ve kendi enerjisini üretebilen Afet Römorku Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin konteynırına katıldı. Arama Kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere son teknolojik olan, "Hidrolik kesme makinası, Büyük kırıcı, Hidrolik ayırma makinası, Küçük jeneratör, Büyük jeneratör, Beton kesme, Dinleme cihazı, Aydınlatma seti, Küçük kırıcı, Ahşap kesme, Teleskobik merdiven, Solunum seti, Tiripot, Matkaplar, Tilki kuyruğu, Uzatma kablosu, İpler ve malzemeleri, Enkaz altı kamerası, Kaldırma yastığı, Megafon, Yangın söndürücü, Yakıt bidonu," ürünlerde envantere katıldı.

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Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 17 Ağustos depremini anma programında nefes kesen tatbikat - Son Dakika

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