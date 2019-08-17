Son Dakika Haberleri: 17 Ağustos depreminin 20. yılında Avcılar: 'Olası bir deprem kimsenin umurunda değil'
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17 Ağustos depreminin 20. yılında Avcılar: 'Olası bir deprem kimsenin umurunda değil'

1 saat önce

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki depremin 20. yıl dönümü.Bugün deprem endişesi taşıyan İstanbullu da bir an önce plansız ve riskli yapılaşmasının önüne geçilmesi ve daha fazla sorumluluk alınmasını istiyor

17 Ağustos depreminin 20. yılında Avcılar: 'Olası bir deprem kimsenin umurunda değil', System.String[]
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki depremin 20. yıl dönümü.

Kocaeli, Gölcük, Düzce, İstanbul, Yalova ve Sakarya'da büyük bir yıkıma neden olan depremde resmi verilere göre yaklaşık 18 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak bu noktalarda depremi yaşayanlar bu rakamın hep daha fazla olduğunu iddia etti. Yine 50 bine yakın kişi de yaralandı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48 
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