17 Ağustos depreminin 20. yılında Avcılar: 'Olası bir deprem kimsenin umurunda değil'
1 saat önce
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki depremin 20. yıl dönümü.Bugün deprem endişesi taşıyan İstanbullu da bir an önce plansız ve riskli yapılaşmasının önüne geçilmesi ve daha fazla sorumluluk alınmasını istiyor
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki depremin 20. yıl dönümü. Kocaeli
, Gölcük
, Düzce
, İstanbul
, Yalova
ve Sakarya
'da büyük bir yıkıma neden olan depremde resmi verilere göre yaklaşık 18 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak bu noktalarda depremi yaşayanlar bu rakamın hep daha fazla olduğunu iddia etti. Yine 50 bine yakın kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48
Taksim Meydanı'nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi Namazda caminin tavanı çökünce "deprem" sandılar Süleyman Soylu, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde konuştu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik Hong Kong'da eylemciler, ATM ve bankalardan paralarını çekerek Çin'i protesto ediyorlar