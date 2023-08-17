17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 24'ÜNCÜ YILINDA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

17 AĞUSTOS 1999'da meydana depremde yaşamını yitirenler, 24'üncü yılında depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anıldı.

17 Ağustos 1999 Depreminin 24'üncü yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi. Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilciler ve depremde yakınlarını kaybedenler katıldı. Deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı Sahili'nde düzenlenen törende, hayatını kaybedenler için dualar okundu.

'TEDBİR ALAN ŞEHİRLERİN OLDUĞU BİR ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ'

Kocaeli'de deprem sonrası çalışmaların devam ettiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz aslında depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybettiği şehirler ve bir ülke olmak istemiyoruz. Biz öncesinde tedbir alan şehirlerin olduğu bir ülke olmak istiyoruz. Bunun için gereken adımlar sıkı sıkıya atılmaya başlandı. En önemli, son süreçte geçen yıldan bugüne atılan adım ise şehrimizdeki tüm binaların taramasının inşaat mühendisleri odasıyla şehrimizdeki 2 tane üniversiteyle birlikte taramasının başlamış olması. 250 bin tane yapı var şehrimizde. Konut anlamında ifade ediyorum. Ayrı bağımsız daireden bahsetmiyorum. Binadan bahsediyorum. Bunların tamamı büyükşehir belediyemiz, 2 tane üniversitemiz, inşaat mühendisleri odamız ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla birlikte, valiliğimizin desteğiyle taranmaya başlandı" dedi.

'GÖÇÜK ALTINDAN 8-9 SAAT SONRA KURTARILDIK'

Depremde enkazda kaldığını söyleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, "3'e çeyrek kala bugünkü Körfez ilçesinin Tütünçiftlik kısmına eşim ve çocuklarımla arabamla geldim. Allah'tan uyanıktık. Çok şiddetli bir deprem ve yaklaşık olarak 10-12 saniye sonra benim tahmini hesaplarım bulunduğum ev yıkıldı ve göçük altında kaldık. Yaklaşık olarak 8-9 saat sonra kurtarıldık. Hakikaten o depremde göçük altında kaldığında, insanlığın çaresizliğin ne olduğunu, o dönemde yaşadığım anları unutamıyorum. Tabii ülkemiz bir deprem bölgesi. Kocaeli Üniversitesi'nde daha sonra 2 dönem rektörlük yaptım. Rektörlük döneminde gördüm ki bizim Kocaeli Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi ve depremle ilgili araştırma kısmında oldukça yetkin hocalarımızın, arkadaşlarımızın olduğunu gördüm. Maalesef 1999 depremindeki yaşadıklarımızı hafızamdan silemiyorum. 2006 yılında Sayın Japonya Büyükelçimiz konuştu, ben de o zaman Utsunamiya bölgesindeydim, Jichi Medical Unıversity'de çalıştığımda. Endonezya'daki o 9 küsur şiddetindeki depremde, yaklaşık 300 bin kişinin öldüğü depremde Japonya'daydım. Bu kadar büyük şiddetli depreme rağmen, hastanede vizit yaparken herhangi bir can kaybı olmadı. 3 dakika kadar süren bir sarsıntı oldu. Burada hep söylüyoruz, deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Bilime, ilime uyulmaması, kadercilik değil bu. Onun için mühendislik noktasındaki eksiklerimizin tamamlanmadığı, işte Maraş'taki son depremde gördük. Ama Allah'a şükür ki Maraş depremi sonrası, 6 Şubat sabahı ben de sabah kalktım gördüğümde yaklaşık olarak 3-4 saat sonra devletin bütün güçleriyle, AFAD'ıyla ve binlerce yardım, sivil toplum örgütleriyle, devletiyle, silahlı kuvvetleriyle, emniyetiyle deprem bölgesinde yaralar sarıldı" diye konuştu.

Ailesinden ve sevdiklerinden kayıplar yaşadığını belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, "Ülkemizin bugüne dek yaşadığı en büyük afetlerden biri olan 17 Ağustos 1999 depremi, diğer adıyla Gölcük Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Ancak depremin yarattığı acılar aradan geçen zamanda halen kalplerimizde. 7.4 şiddetindeki Gölcük Depremi'nde 18 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. 50 bine yakın vatandaşımız yaralandı. Ben de, sizler gibi ailemden ve sevdiklerimden kayıplar yaşadım. Bu vesileyle Gölcük Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'30 TANE OKULUMUZU BOŞALTACAĞIZ'

Kocaeli'de yapılan çalışmaları anlatan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Öncelikle risk azaltma çalışmalarına devam ediyoruz ve afete dirençli toplum oluşturma stratejisini ortaya koyuyoruz. Geçmişle bugün arasında en temel farkındalıklardan bir tanesi, mesela yarın açıklayacağım ama 30 tane okulumuzu yapmış olduğumuz tahkiklerden boşaltacağız ve 30 tane okulumuzu yapmaya devam edeceğiz. Şu an için 2020'den itibaren yirmiden itibaren 553 derslikli, 46 okulumuzu tamamen yeniledik ve eğitim öğretime açtık. Şu anda 333 derslikli okulumuzun inşaatı devam ediyor ve yakın bir sürede teslim edeceğiz ve bunun dışında yine şu an itibariyle 146 derslikli ihalelerini yaptık. Şu anda yer teslim çalışmaları devam ediyor" dedi.