17 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Ağustos Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 17.08.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI,MALTEPE MAHALLELERİ,TELEFON SANTRALİ
- 17.08.2022 02:30 02:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ VE CİVARI,MİGROS
- 17.08.2022 03:00 03:15 TEİAŞ MANEVRA NEDENİYLE KASIMPAŞA, ESATPAŞA, MERMERL, TÜLBENTLİİ MAHALLELERİ, MENEMEN ŞEHİR MERKEZİ VE CİVARLARI
- 17.08.2022 03:00 03:15 TEİAŞ MANEVRA NEDENİYLE ASARLIK ZEYTİNLİK MAHALLESİ 9020/1, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9019, 9010 SOKAKLARI, TURGUT ÖZAL BULVARI, GİMAS SAN, SER-PAL TİC., AHMET ÇINAR, ERSOY KARDEŞLER, AKÇANSA ÇİMENTO, ANKA İLAÇ FAB., ASARLIK POLİS LOJMANLARI, BİZİM TOPTAN SATIŞ, DÜNDAR MEYDANCI PETROL, GÖKHAN BOYA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 17.08.2022 03:00 03:15 TEİAŞ MANEVRA NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ (HIDIRTEPE)TAMAMI VE CİVARLARI
- 17.08.2022 03:00 03:15 TEİAŞ MANEVRA NEDENİYLE 29 EKİM, 9 EYLÜL, 30 AĞUSTOS MAHALLELERİ, ULUCAK KÖYÜ, EGEKENT-2 MAHALLELERİNİN TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER
- 17.08.2022 03:00 03:15 TEİAŞ MANEVRA NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ, ULUKENT SANAYİ ALANININ TAMAMI, HAVA LOJMANLARI, 10001, 10002, 10003, 10007, 10011, 10018 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 17.08.2022 03:00 03:15 TEİAŞ MANEVRA NEDENİYLE ESATPAŞA, UĞUR MUMCU MAHALLELERİ, GAFFAR OKKAN CADDESİ, 1200, 1210, 1215, 1204, 1209, 1211, 1267, 1259, 1263, 1257, 1295, 1286/1, 1286 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 17.08.2022 03:00 03:10 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle HARMANDALI,CUMHURİYET,AHMET EFENDİ,İNÖNÜ MAHALLELERİ,BAYKAL MOBİLYA ,ÖMER ÖZDEMİR, İBB BELEDİYE ÇÖPLÜK,MANUEL MANDİL,MERMERCİ,İBŞB BANLİYÖ DEPO,ÖZBALKAN İNŞAAT ,ÇİĞLİ HAVAALANI,İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, KREDİ VE YURTLAR KURUMU
- 17.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI DERE SOKAK, SARISU, BAŞARAN, ÇANAKÇI MAHALLELERI ILE HÜSEYIN BAHÇECI ÖZEL TRAFOSU
- 17.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU, ÇÖMLEKÇI MAHALLELERININ TAMAMI, ÖZEL TRAFOLAR, SULUDERE CEVIZDALLARI VE KARABURÇ MAH. ATÇILAR SOKAK VE CIVARLARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER MH. İSTASYON YOLU CIVARI TAMAMI
- 17.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HELVACI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, GENÇLİK, NAMIK KEMAL, MİMAR SİNAN CADDELERİ, 2400, 2401, 2402, 2403, 2409, 2219, 2200 SOKAKLARI, TALAT BİLGİN CADDESİ, HELVACI BELEDİYESİ, 2222 SOKAK, FEVZİ ÇAKMAK, MUAMMER AKSOY CADDELERİ, İKA OTOYOL HATUNDERE CADDESİ VE CİVARLARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ŞEHİT KEMAL MAHALLESİ BATI BETON ALİAĞA, EGETAV, ERT İNŞAAT, ÇELİKLER, EFS İNŞAAT, AYT PETROL, BAŞARAN ÇELEPÇİ, HAS AKDEMİR, YUSUF DOYDU, AŞAĞI ŞEHİT KEMAL, FEYZİ ERİM, YUKARI ŞEHİT KEMAL TR, BERSEL KİMYA, YÜCEL ERDOĞAN, ÖZBATILILAR, EGETAV, YALÇINKAYA PETROL, İLHAMİ ÇAKAR, ULTRANS TAŞIMACILIK, İZSU HELVACI, ÖZERDEM DEMİR TAH.İNŞ.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ, İZSU YUKARIŞEHİTKEMAL İÇME SUYU-1, ŞEHİT KEMAL KÖK, RAFET GÜLBİL, FAHRULLAH TEKMAN, KARBON ARAY, OKUROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ, EGE TAVUKÇULUK, ÖZYÜKSEL ULUSLARARASI, S.S. HOROZGEDİĞİ KOOP, HABİB SIRÇANCI, REMAT İNŞAAT, TECO, YASİN KILIÇ, ASAYAĞ, NUSRETTİN ÜLKER ÖZEL TR, OMS METAL ÖZEL TR, HDA YAPI KONTEYNER ÖZEL TR, ASIM BALABAN ÖZEL TR, FERHASIR ÖZEL, YIUKARI ŞEHİT KEMAL MAHALLESİ, AŞAGI ŞEHİT KEMAL MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ MAHALLE ANADOLU CADDESİ, CAGATAY, BAYRAM SOKAKLARI, CENGİZ TOPEL, 1007 SOKAK, MEHMET AKİF CADDESİ, 531, 532, 529, YAVUZ SOKAKLARI, SAMURLU CADDESİ, GÖKHAN CAKIR LİSESİ, 620, MAZLUM, İLERİ SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ MAHALLE HASTENE, M82 KABİN, RUMELİ, MEHMET AKİF CADDELERİ, 527, 533, 532, 531, 530, 600, 596, 533 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE M81 YENİ MAHALLE RUMELİ CADDESİ, APDİ İPEKCİ, 551, 552, 553, 554, 555, 547, 549, 550 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ VE GAZİOSMANPAŞA MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 17.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ DENZİKÖY ÇEVRE TATİL SİTESİ VE CİVARLARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER METİNKENT SİTESİ, ŞENKENT SİTESİ, HARMANKENT, GÖKTAŞ, ÖNDER SAHİL, MİLENYUM SİTELERİ, KABAKUM MAHALLESİ ELİTYAR, YÜKSELYAR, BURAKYAR, GÖKFER, SİTELERİ, BANKACILAR TR-1, TR-2, TR-3 TRAFOLARI VE CİVARLARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 VİLLAKETNT MAHALLESİNİN TAMAMI VE CİVARLARI VİLLAKETNT MAHALLESİNİN TAMAMI VE CİVARLARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SÜLEYMANLI, İĞNEDERE, GÖRECE, TELEKLER, BOZALAN, TURGUTLAR MAHALELERİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YEN BAĞARASI, FOÇAKÖYÜN, KOCAMEHMETLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 17.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8853 - 8960 - 8959 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8843 SOKAK VE CİVARI
- 17.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8836 - 8837 - 8839 - 8838 - 8838/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8831 - 8823 - 8050 SOKAK VE CİVARII
- 17.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8849 SOKAK VE CİVARII
- 17.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ/ 8826 - 8818 - 8826/1 - 8809/42 SOKAK VE CİVARII
- 17.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI MAHALLESİ - İNCİRALTI CADDESİ - PELİKAN SOKAK - MUSTAFA KEMAL SAHİL BULVARI VE CİVARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ, SANAYİ CADDESİ GAZİEMİR.
- 17.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALİYECİLER MAHALLESİ,52/172,177-177/9,19,20 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ REİS ,BAHÇELİEVLER,ÇALIKUŞU, BAHAR,DOĞANAY MAHALLELERİ, ULU ÖNDER CADDESİ,ATATÜRK ,ZAİMAĞA CADDELERİ, 9106/3, 9110/2, 9165/2 ,508, 509, 509/5, 509/6, 509/7, 509/8, 510, 510/3, 510/5, 502, 2904, 2918, 3205, 3209, 3236,2931, 2932, 2935, 2946, 2957, 2958, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 9106/2, 9165/4,9114/1, 9116/2 , 9117, 9163/1,9165/4 - 9116/2 ,9104/1, 9108, 9110, 9165,9114, 9165/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.08.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YOLÜSTÜ VE BÜYÜKAVULCUK MAHALLELERININ OVA MEVKIILERI
- 17.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ GAMA SİTESİ VE CİVARLARI
- 17.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAHSİN YAZICI MAHALLESİ,9242-9301-9312 9313 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.08.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM,KAYNAKLAR MAHALLESİ,2184,2174 SOKAK,SEBZE VE MEYVE HALİ,BİRLİK OTELİ,BAŞDAŞ TARIM,GÜRMAR (EGE SOĞUKHAVA DEPOSU) , KIRÇİÇEĞİ ORGANİZASYON,ARİF ŞEN ,NOKTA KOLEJİ
- 17.08.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,2184 SOKAK VE CİVARI,DEMİRTAŞ MEDİCAL (SESA PLASTİK)
- 17.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ TR 23 KÖRFEZ SİTESİ VE CİVARLARI
- 17.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAHSİN YAZICI MAHALLESİ,9306/2-9300 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.08.2022 14:30 15:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ ASNUR SİTESİ VE CİVARLARI
- 17.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,4586-4640-4647-4652 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.08.2022 15:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ AYYILDIZ SİTESİ VE CİVARLARI
- 17.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ ,4640-4651-4652-4655 SOKAKLAR VE CİVARI