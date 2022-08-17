17 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Ağustos Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 17.08.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KARACAHİSAR MH,KOYUNDERE MH,KIZILÖREN MH,KÜÇÜK IŞIKLAR,SEVİŞLER MH,BÜYÜK IŞIKLAR MH,HATUN MH,KUM MH,BEYCE MH,HECİZ MH TAMAMI,DANTAV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TRAFOSU,ÜNAL ŞEN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,NAZMİ BOLDAN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,MASKİ BEYCE İÇME SUYU ÖZEL TR
- 17.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAFSASULTAN MAHALLESİ YENİ MAHALLE, YARHASANLAR MAHALLESİ
- 17.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOCAKAĞAN KAPAKLI YELLİCE ELDİZEN DEREİÇİ İSLAMİYE KARAPINAR HANAY DAMLARI SAĞRAKÇI ARIZ VE ÖZEL TR TESİSİ
- 17.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GAZİLER MAHALLESİ ARAS KARGO CİVARI,BEŞ EYLÜL MAHALLESİMENERES CAD KADAR, CUMHURİYET MAHALLESİ PAZAR PAZARI ,CUMHURİYET CAMİİ CİVARİ MENDERES CAD İLE ATATATÜRK CAD KEŞİŞTİĞİ YERDEN İTİBAREN TREN YOLUNA KADAR
- 17.08.2022 10:30 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOVANCI MAH. BAYRAMŞAH MAH. KEMAH MAH AVEA KILAVUZLAR ÖZEL TR TURKCELL KILAVUZLAR ÖZEL TR KULALAR MAH. KULALAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILAVUZLAR TR-1 KUZUKÖY MAH. KAYRANOKÇULAR MAH. YUKARI KILAVUZLAR KARAPINAR MEVKİ. KILAVUZLAR MAH.
- 17.08.2022 12:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM OYUKARASI MEVKİ. ÇANAKÇI MAH. VODAFONE TELEKOM A.Ş. ÖZEL TR ALİ İHSAN DAŞAR ÖZEL TR AKDERE MAH. ÖRÜCÜLER MAH. RAHMANLAR MAH. ULACIK MAH. TURKCELL ÖZEL TR BARDAKÇI MAH. KINCI TARIM ÖZEL TR SERKE DERESİ MEVKİİ VE ESKİ SALİHLİ YOLU MAHMUTLAR TR-1 ABDULLAH TAŞÇI ÖZEL TR HACIBABA MAH. OYUKİÇİ MEVKİ. MASKİ DEMİRCİ KATI ATIK ÖZEL TR YEŞİLOBA USLULAR MEVKİ. KIRÜSTÜ MEVKİ. ŞARLO DAMLARI MASKİ YEŞİLOBA ÖZEL TR ERTÜL YARDIM ÖZEL TR MAHMUTLAR TR-2 ÖRÜCÜLER KÖK RECEP TEMEL ÖZEL TR
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 391,323,325,332,327,348,329,358,370,362,345,365,335,313 SOKAKLAR ,KAMİL SEZER CAD.GÜRSEL CAD.DEDETAŞI MAHALLESİ 493,495,499,479,354,352,SOKLAR BU SOKAK VE CADDELERE BAĞLI ARA SOKAKLAR
- 18.08.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM ERGENEKON MAHALLESİNİN; AHMET HAMDİ, BİÇER, CENNET SOKAKLARI, ŞEHİT A. T. O. OKULU VE CİVARLARI.
- 18.08.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KARACAHİSAR MH,KOYUNDERE MH,KIZILÖREN MH,KÜÇÜK IŞIKLAR,SEVİŞLER MH,BÜYÜK IŞIKLAR MH,HATUN MH,KUM MH,BEYCE MH,HECİZ MH TAMAMI,DANTAV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TRAFOSU,ÜNAL ŞEN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,NAZMİ BOLDAN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,MASKİ BEYCE İÇME SUYU ÖZEL TR
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAFSASULTAN MAHALLESİ, YENİ MAHALLE
- 18.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELİMİYE MAHALLESİ, AHMETAĞA MAHALLESİ, BEREKETLİ MAHALLESİ, AFŞAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, KURUDERE MAHALLESİ, HORZUMSAZDERE MAHALLESİ, HORZUMEMBELLİ MAHALLESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, ALKAN MAHALLESİ MURATKIRI MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.08.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÖNDER YAMANEL ZEYTİN BORSASI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE CİVARDAKİ OKULLAR GALERİCİLER SİTESİ DERYA UN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BELEDİYE TOPLU KONUTLAR DEVLET HASTANESİ DİŞ HASTANESİ AKHİSAR HAL YENİ MEZARLIK MERMERCİLER SİTESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARITMA TESİSLERİ KESKİNOĞLU YEM GÜBRE TESİSLERİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BAZ İSTASYONLARI
- 18.08.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM İZZETTİN MAHALLESİNDEKİ; TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, GES VE BİYOGAZ TESİSLERİ, ÖZEL TRAFOLAR, TEMREK MAHALLESİ, YAKUPLAR MAHALLESİNİN TÜMÜ, ARPALIK MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, SİNİRLİ MAHALLESİ, MUSALARYENİKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, BESİ ÇİFTLİKLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI.
- 18.08.2022 10:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI YILMAZ ALAŞEHİR ÇAYI CİVARI AYTEKİN ŞENER TAVUK ÇİFTLİĞİ,CEMİL AKTAŞ,HİKMET ALUŞ,FATMA ZURNACI,ÜMMÜHAN ŞENAY,TARIK SEŞKİN, MEHMET YAVAŞ ÖZEL TRAFOLARI VE BU BÖLGELERE BAĞLI ÖZEL TRAFOLAR
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YÖRÜK MAHALLESİ ATATÜRK CAD.NURETTİN ERSOY CAD.341,374,345,365,362,SOKLARI VE BU SOKAKLARA BAĞLI ARA SOKAKLAR
- 19.08.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SUBAŞI MAHALLESİNİN; BAHADIR SOKAK VE CİVARLARI.
- 19.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUDERBENT MAHALLESİ PAZARYERİ VE ÇEVRESİ