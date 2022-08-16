Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı - Son Dakika
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

16.08.2022 20:48
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için Avcılar'da anma programı düzenlendi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için Avcılar'da anma programı düzenlendi.

Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde Avcılar Belediyesince düzenlenen etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Burak Çatlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte basın açıklamasını okuyan Çatlıoğlu, depremde 18 bin 373 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 200 binden fazla kişinin yaralandığını, 285 bin 211 konutun ve 42 bin 902 iş yerinin hasar gördüğünü söyledi.

Çatlıoğlu, depremden en yoğun etkilenen 4 ilde üretim kaybının 2,4 milyar dolar olduğunu belirterek, "Afetin zararlarını azaltmak için harcanan bir birim, afet sonrası yaraların sarılması için harcanan 8 birime denk gelmektedir. Bu nedenle afet olmadan önce zarar azaltma çalışmaları yapılmalı ve bu çalışmalara kaynak ayrılmalıdır." dedi.

Afetlere dayanıklı yapılarda yaşamanın insanların en temel ihtiyaçları arasında olduğunu dile getiren Çatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız depreme güvenli konutlarda yaşamalı ve oluşturulan bilgi kirliliklerinden uzak tutulmalıdır. Uzmanlık alanı olmamasına rağmen deprem ve deprem tahminleri hakkında yorumlar yapan kişiler, halkı korku ve paniğe sürüklemektedir. Bunun önüne geçmek için bu açıklamalar bir kamu kuruluşu aracılığıyla ya da oluşturulacak bir 'Deprem Bilim Kurulu' tarafından yapılmalıdır."

Çatlıoğlu, deprem potansiyeli yüksek bazı ülkelerde depremle ilgili açıklamaların ülkenin deprem araştırma merkezlerince yapıldığını belirterek, "Bilim insanları yapacağı açıklamaları bilimsel veriler ile desteklemeli, referans göstermelidir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Avcılar, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı - Son Dakika

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