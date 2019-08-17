Son Dakika Haberleri: 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı
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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı

15 dakika önce

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için 20 yıl önce felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anma etkinliği yapıldı.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı, System.String[]
Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için 20 yıl önce felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anma etkinliği yapıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu.
Din görevlileri tarafından sela, Yasin-i Şerif ve hatim dualarının okunduğu programda, vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.
Saatler 03.02'yi gösterdiğinde İl Müftüsü İhsan Açık tarafından sela eşliğinde 3 bin 891 "deprem şehidi" için dua edildi.
Törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kurum ve kuruluşların müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlik sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:31 Kaynak: AA
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