17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılı - Son Dakika

Teknik Elemanlar Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Kemal Ergül, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ergül, mesajında, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin ülke ve milleti derinden sarstığını, acıyı ve hüznü hala atlatamadıklarını ve aradan geçen 21 yıla rağmen hafızalarda yer etmeye devam ettiğini belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Ergül, tekrar bu tür olumsuzlukların yaşanmamasını temenni etti.

Kayseri'de de olası deprem riskine karşı yaşanacak her türlü olumsuzluğunun önüne geçmek adına bugünden tedbir almaları gerektiğini vurgulayan Ergül, "Bizler Teknik Elemanlar Derneği olarak bu hususta elimizden gelen gayreti, teknik olarak, yapacağımızı ifade etmek isterim. Birçok konuda ülkemize örnek olan şehrimizin deprem ile mücadele hususunda da örnek olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.