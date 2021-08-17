17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı - Son Dakika

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Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden biri olan 17 Ağustos Gölcük depreminin 22. yıl dönümünde, afet günü hayatını kaybeden vatandaşlar Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Mezarlığında mezarları başında anıldı.

AYNI AİLEDEN 9 KİŞİNİN MEZARI YAN YANA

Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınlarını dualarla andı. Mezarlıkta aynı aileden 9 kişinin yan yana defnedildiği mezarların hepsinin üzerinde ölüm tarihinin 17 Ağustos 1999 olması ise 22 yıl önceki felaketin büyüklüğünü tekrar gözler önüne serdi. Depremde hayatını kaybeden Tekinok ailesinden 9 kişinin mezarının yan yana olması, görenleri de şaşırtıyor.

17 BİN 480 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma neden olmuştu. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı.