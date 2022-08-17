17 Ağustos'ta ne oldu? 17 Ağustos depremi ne zaman oldu? - Son Dakika
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17 Ağustos'ta ne oldu? 17 Ağustos depremi ne zaman oldu?

17.08.2022 09:16
17 Ağustos'ta ne oldu? 17 Ağustos depremi ne zaman oldu?

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve Türkiye'nin gördüğü en büyük depremlerden biri olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden tam 23 yıl geçti. Milletimizin hafızasına kötü hatırlarla yer edinen deprem hakkında 17 Ağustos'ta ne oldu ve Ağustos depremi ne zaman oldu gibi araştırmalar yapılıyor.

Bugün, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yıl dönümü. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 binden fazla canımız hayatını kaybetti. Peki, 17 Ağustos'ta ne oldu? 17 Ağustos depremi ne zaman oldu?

17 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi· Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

17 Ağustos'ta ne oldu? 17 Ağustos depremi ne zaman oldu?

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

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Deprem, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber 17 Ağustos'ta ne oldu? 17 Ağustos depremi ne zaman oldu? - Son Dakika


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