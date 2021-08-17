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17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika

17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi

17.08.2021 14:17
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi, System.String[]

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'inci yılında Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce, inşa edilen konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'inci yılında Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce, inşa edilen konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Törende açıklamalarda bulunan başkan Göksu, "İBB'ye sormak istiyorum. 2,5 yılda depremle ilgili ne yaptınız? Bayrampaşa'da AK Parti döneminde yapılan 2 bin küsur konutu dağıtmaktan dahi acizler. Hak sahiplerine dahi dağıtamadılar" dedi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'inci yılında Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce, inşa edilen konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda tören düzenlendi.

Eski Metris Kışlası'nın olduğu askeri alanda yer alan Esenler Rezerv Yapı Alanı 1. Etap 1. Kısımdaki 531 konutun kura çekiliş töreni öncesinde, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu olası İstanbul depremine karşı Esenler'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatarak hazırlanan örnek daireleri tanıttı.

"17 Ağustos deprem konusunda Türkiye'de anlamlı bir milat oldu"

Tören öncesi açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Bugün 17 Ağustos'un 22'inci yılı. Türkiye'nin hafızasında hatta belki dünyanın hafızasında çok önemli bir yere sahip. 10 binin üzerinde insanımızı kaybettiğimiz büyük deprem sonrasında hayatların nasıl değiştiğini ve hangi acılar yaşadığını hep beraber gördük, izledik ve takip ettik. 17 Ağustos deprem konusunda Türkiye'de anlamlı bir milat oldu. Daha sonra bir takım düzenlemeler, yapı esas ve usulleri değişti. Değişen bu yönetmeliklere ve usullere göre birçok konut yapılmış olsa da bugün hala ülkemizde birçok yerde deprem riski yaşayan konutların var olduğunu biliyoruz. İstanbul'da da olası büyük Marmara depremi söz konusu olduğundan her birimizin çok dikkatli çalışma yapması gerektiğinin kanaatindeyiz. İstanbul'da, bir deprem riski söz konusu olursa kamu binaları açısından büyük bir risk yoktur. Ancak kamu binaları düzenlemeleri yaparken bu eksiklerini ortadan kaldırırken mevcut yapı stokları açısından hala risk devam etmektedir. İstanbul'da 300 bine yakın acilen dönüşmesi gereken bağımsız bölüm bulunmakta. Bu bölümlerin dönüşmesi için bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir taraftan belediyeler yoğun bir uğraşın içesinde" diye konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2,5 yılda depremle ilgili ne yaptınız"

İBB'ye 2,5 yılda depremle ilgili ne yaptığını soran Başkan Göksu, "2.5 yıldan beri bu kentin bütün yapı stokundan, bu kentin altın üstünden, yer altından yer üstünden her şeyinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2.5 yılda yapmış olduğu 2 tane deprem işi var. Bir tanesi deprem çalıştayı, bir tanesi de kentsel dönüşüm için internet sitesi yapmak. İstanbullar adına İBB'ye sormak istiyorum. 2,5 yılda depremle ilgili ne yaptınız? Bayrampaşa'da AK Parti döneminde yapılan 2 bin küsur konutu dağıtmaktan dahi acizler. Hak sahiplerine dahi dağıtamadılar" şeklinde konuştu.

"98 bin 160 konutun 56 binin yeniledik"

Kentsel dönüşüm, İstanbul ve Esenler içinde bir fırsata dönüştüğünü söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "2009 yılından beri Esenlerde Belediye Başkanlığı yapıyorum. Geldiğimizden günden bu tarafa Esenler'de yaklaşık olarak dönüşmesi gereken 98 bin 160 konutumuz vardı. Bu emeğin sonucunda alnımızın akıyla şunu söylüyoruz. 98 bin 160 konutun 56 binin yeniledik. Kuralarımızı çekiyoruz. Çektikten sonra etap etap çekeceğiz. Sonra da burada yaşam başlayacak. Kentsel dönüşüm, İstanbul ve Esenler içinde bir fırsata dönüşüyor" ifadelerinde bulundu.

Başkan Göksu'nun açıklamalarının ardından inşa edilen konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Olası İstanbul depremine karşı güvenli, geniş donatı alanlarına sahip, yeşil ile bütünleşmiş, yatay mimari üslubunda, akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşa edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. - İSTANBUL

17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi

Kentsel Dönüşüm, 17 Ağustos, Esenler, Noter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika


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