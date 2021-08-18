Üye Girişi
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika

17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi

18.08.2021 00:57
17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi, System.String[]

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'inci yılında Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce, inşa edilen konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'inci yılında Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce, inşa edilen konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Törende açıklamalarda bulunan başkan Göksu, "İBB'ye sormak istiyorum. 2,5 yılda depremle ilgili ne yaptınız? Bayrampaşa'da AK Parti döneminde yapılan 2 bin küsur konutu dağıtmaktan dahi acizler. Hak sahiplerine dahi dağıtamadılar" dedi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'inci yılında Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce, inşa edilen konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda tören düzenlendi.

Eski Metris Kışlası'nın olduğu askeri alanda yer alan Esenler Rezerv Yapı Alanı 1. Etap 1. Kısımdaki 531 konutun kura çekiliş töreni öncesinde, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu olası İstanbul depremine karşı Esenler'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatarak hazırlanan örnek daireleri tanıttı.

"17 Ağustos deprem konusunda Türkiye'de anlamlı bir milat oldu"

Tören öncesi açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Bugün 17 Ağustos'un 22'inci yılı. Türkiye'nin hafızasında hatta belki dünyanın hafızasında çok önemli bir yere sahip. 10 binin üzerinde insanımızı kaybettiğimiz büyük deprem sonrasında hayatların nasıl değiştiğini ve hangi acılar yaşadığını hep beraber gördük, izledik ve takip ettik. 17 Ağustos deprem konusunda Türkiye'de anlamlı bir milat oldu. Daha sonra bir takım düzenlemeler, yapı esas ve usulleri değişti. Değişen bu yönetmeliklere ve usullere göre birçok konut yapılmış olsa da bugün hala ülkemizde birçok yerde deprem riski yaşayan konutların var olduğunu biliyoruz. İstanbul'da da olası büyük Marmara depremi söz konusu olduğundan her birimizin çok dikkatli çalışma yapması gerektiğinin kanaatindeyiz. İstanbul'da, bir deprem riski söz konusu olursa kamu binaları açısından büyük bir risk yoktur. Ancak kamu binaları düzenlemeleri yaparken bu eksiklerini ortadan kaldırırken mevcut yapı stokları açısından hala risk devam etmektedir. İstanbul'da 300 bine yakın acilen dönüşmesi gereken bağımsız bölüm bulunmakta. Bu bölümlerin dönüşmesi için bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir taraftan belediyeler yoğun bir uğraşın içesinde" diye konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2,5 yılda depremle ilgili ne yaptınız"

İBB'ye 2,5 yılda depremle ilgili ne yaptığını soran Başkan Göksu, "2.5 yıldan beri bu kentin bütün yapı stokundan, bu kentin altın üstünden, yer altından yer üstünden her şeyinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2.5 yılda yapmış olduğu 2 tane deprem işi var. Bir tanesi deprem çalıştayı, bir tanesi de kentsel dönüşüm için internet sitesi yapmak. İstanbullar adına İBB'ye sormak istiyorum. 2,5 yılda depremle ilgili ne yaptınız? Bayrampaşa'da AK Parti döneminde yapılan 2 bin küsur konutu dağıtmaktan dahi acizler. Hak sahiplerine dahi dağıtamadılar" şeklinde konuştu.

"98 bin 160 konutun 56 binin yeniledik"

Kentsel dönüşüm, İstanbul ve Esenler içinde bir fırsata dönüştüğünü söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "2009 yılından beri Esenlerde Belediye Başkanlığı yapıyorum. Geldiğimizden günden bu tarafa Esenler'de yaklaşık olarak dönüşmesi gereken 98 bin 160 konutumuz vardı. Bu emeğin sonucunda alnımızın akıyla şunu söylüyoruz. 98 bin 160 konutun 56 binin yeniledik. Kuralarımızı çekiyoruz. Çektikten sonra etap etap çekeceğiz. Sonra da burada yaşam başlayacak. Kentsel dönüşüm, İstanbul ve Esenler içinde bir fırsata dönüşüyor" ifadelerinde bulundu.

Başkan Göksu'nun açıklamalarının ardından inşa edilen konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Olası İstanbul depremine karşı güvenli, geniş donatı alanlarına sahip, yeşil ile bütünleşmiş, yatay mimari üslubunda, akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşa edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. - İSTANBUL

Kentsel Dönüşüm, 17 Ağustos, Esenler, Noter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afganistan'da sadece yönetim değil, ABD teçhizatları da el değiştirdi! İşte Taliban'ın yeni silahları 00:21 Afganistan'da sadece yönetim değil, ABD teçhizatları da el değiştirdi! İşte Taliban'ın yeni silahları Kanada, Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz 22:58 Kanada, Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili 22:58 Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı 21:48 Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza 20:54 Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı 18:31 Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık 17:52 Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı 17:12 Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı

Son Dakika Haberleri
18:59 EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, İtalya Serie A devi Juventus'a transfer oldu
18:45 Steau Bükreş Başkanı Gigi Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
18:44 Antalya'da İnşaat iskelesinde mahsur kalan 2 kardeş ölümün kıyısından döndü
18:30 Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı
18:22 Son Dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısında açıklamalar: Bize karşı savaşan herkes affedilecek, kimse öldürülmeyecek
18:14 Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler olay olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi
18:11 Avrupa'da son düzlükte olan temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
17:52 Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık
17:42 Ahmet Çakar'dan olay yaratacak sözler: Fatih Terim yaşından başından utan, karton bile değil fiberglass imparatorsun
17:10 Sarı-Kırmızılı futbolcular Kerem'in yanında saf tuttu! Marcao'nun saldırdığı Halil'den de destek geldi
NATO Genel Sekreteri'ne yalvaran Afgan gazeteci Türk televizyonuna konuştu: İki defa kırbaçlandım NATO Genel Sekreteri'ne yalvaran Afgan gazeteci Türk televizyonuna konuştu: İki defa kırbaçlandım         
01:01
Uçaktan düşen Afganlarla ilgili tüyler ürperten rapor! İniş takımında ceset parçaları bulundu Uçaktan düşen Afganlarla ilgili tüyler ürperten rapor! İniş takımında ceset parçaları bulundu         
23:57
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı         
22:55
Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü         
21:21
Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani herkesi kandırmış: Bakanlık'ta toplantıya gidiyorum Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani herkesi kandırmış: Bakanlık'ta toplantıya gidiyorum         
20:47
Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti         
18:29
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak darbetti         
17:18
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi         
13:55
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı         
09:29
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 02:02:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 17 Ağustos'un depreminin yıl dönümünde Esenler'de kentsel dönüşüm konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement