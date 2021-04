"17. Akbank Kısa Film Festivali"nde ödüle layık görülen eserler belli oldu - Son Dakika

Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması ile ulusal ve uluslararası yarışma kategorilerinden oluşan "17. Akbank Kısa Film Festivali"nde ödüle layık görülen eserler, çevrim içi yapılan törenle açıklandı.

Festivale 71 ülkeden 2 bin 48 kısa film ile başvuru yapıldı. Ön elemeyi geçen 14 eser "Ulusal Yarışma Festival Kısaları" bölümünde, 14 eser ise "Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar" bölümünde "En İyi Film Ödülü" için yarışmaya hak kazandı.

Oyuncu Nilay Erdönmez, yönetmen Murat Düzgünoğlu, kurgucu Aylin Zoi Tinel, yönetmen İnan Temelkuran ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşan jüri, ulusal kategoride "En İyi Kısa Film" ödülünü, yönetmenliğini Murat Uğurlu'nun üstlendiği "Tapınak" filmine verdi. Aynı kategoride yarışan Serhat Karaaslan'ın "Suçlular" filmi ise mansiyona değer görüldü.

Kurgucu Mary Stephen, oyuncu Samar Qupty, görüntü yönetmeni Krum Rodriguez, oyuncu İlker Kaleli ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'nın yer aldığı jüri, uluslararası kategoride, Sameh Alaa'nın yönetmenliğini üstlendiği, "I am Afraid to Forget Your Face" adlı filme "En İyi Kısa Film" ödülünü verdi. Brusi Olason'nun "Dalia" adlı filmiyle Ali Asgari'nin "Witness" adlı yapımı mansiyon ödülü aldı.

Bu yıl 687 senaryonun başvurduğu Akbank Kısa Film Forum bölümünde finale kalan senaryolar arasından Uğur Şahin'in "Karda İzler" adlı eseri, "En İyi Senaryo" ödülüne layık görüldü.

Yönetmen Burak Çevik, yapımcı Nisan Ceren Göçen ve yönetmen Deniz Akçay Katıksız'ın yer aldığı jüri, Alperen Albayrak'ın "Palmiyeler Altında" adlı senaryosuna ise mansiyon ödülü verdi.