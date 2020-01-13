17 Ar-Ge projesinde imzalar atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 17 Ar-Ge projesinde imzalar atıldı - Son Dakika

17 Ar-Ge projesinde imzalar atıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 17 Ar-Ge projesi için düzenlenen imza töreninde, ilk Ar-Ge panelini 2016'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 5 Ar-Ge panelini topladık.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 17 Ar-Ge projesi için düzenlenen imza töreninde, ilk Ar-Ge panelini 2016'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 5 Ar-Ge panelini topladık. Bu panellerde 29 projenin başlatılmasına, 19 alanda da geniş alan çağrısı yapılmasına karar verildi." dedi.

Demir, Başkanlıkta düzenlenen Ar-Ge Projeleri İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2012'de Ar-Ge çalışmalarını çok daha hızlı ve dinamik şekilde yürütebilecekleri yeni bir yapı oluşturduklarına işaret etti.

İlk Ar-Ge panelini 2016'da gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Demir, "Bugüne kadar 5 Ar-Ge panelini topladık. Bu panellerde 29 projenin başlatılmasına, 19 alanda da geniş alan çağrısı yapılmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

Demir, bu kapsamda ortaya koydukları Ar-Ge'lerin enerji ve iletişim gibi birçok alanda kullanılabileceğini vurguladı.

Basın mensuplarının Altay tankının üretim sürecine yönelik sorusu üzerine Demir, projede kullanılacak motora ihraç lisansı alınması gerektiğini belirterek, "Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Biz hem milli motor geliştirme projemizi başlattık hem de çeşitli alternatif motorların tedarik sürecine devam ediyoruz. Alternatif güç kaynağı geliştirme çalışmalarımız da sürüyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzaları atılan projeler ise şöyle:

1. Seramik Zırhlarda Kullanmaya Yönelik Alümina Tozu Geliştirilmesi (Alumina)

2. Havacılık İçin Alüminyum Döküm Proseslerinin Geliştirilmesi (Aslan)

3. Nano Katkılı Prepreg Malzeme Geliştirilmesi (Atlas)

4. Bor Karbür Silisyum Karbür Hafif Seramik Zırh Malzemelerin Geliştirilmesi (Borkar)

5. Karbon ve Cam Elyaf Epoksi Prepreg Geliştirilmesi (Kartal)

6. Bilişsel İş Yükünün Ölçülerek Uçuş Simülatör Eğitimlerinin Kişiselleştirilmesi (Genıus)

7. Radar ile Tespit Edilen Su Üstü Hedeflerin Sınıflandırılması ve Kimliklendirilmesi (Görü) 8. Hareket Tarzı Geliştiren Yapay Zekalı Komutan Asistanı (Hamle)

9. Kara Araçları İçin Yapay Zeka Destekli Atış Kontrol ve Otonom Sürüş (Karagöz)

10. Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (Kerkes) 11. Sosyal Medya Analizi Performans Geliştirme (Pergel)

12. İşbirlikçi Robotlar ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer (Robo-Tim)

13. Veri Etiketleme Platformu (Veri Kovanı)

14. Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor 2. Dönem

15. Kimyasal ve Biyolojik Savaş Ajanlarına Karşı Yeni Nesil Koruyucu Tekstil Teknolojisi Geliştirilmesi (Kafes)

16. Kokristalizasyon Yöntemi ile Enerjik Malzeme Geliştirilmesi (Kokristal)

17. Mikrobolometre Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (Mikrobolometre)

17 Ar-Ge projesinde imzalar atıldı

İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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