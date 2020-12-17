Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:30 Spor Artı
01:00 Kahraman
02:00 Süper Lig Özetler
02:00 Stadyum
02:25 Futbol Anadolu
02:30 TFF 1. Lig Özetler
03:00 Aktüel Futbol
04:30 Spor Artı
05:00 Futbol Aklı
05:05 Taktik Analiz
06:25 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Bundesliga
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:45 Spor Kitaplığı
10:50 Takvim Yaprakları
10:50 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:45 Süper Lig Goller
15:50 Takvim Yaprakları
15:55 Hava Durumu
16:00 Gündem Futbol
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor
19:25 Süper Lig Özetler
19:30 Almanya Bundesliga Özetler
19:50 Takvim Yaprakları
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:45 Almanya Bundesliga Özetler
20:45 Süper Lig Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Futbol Aklı
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Futbol Anadolu
22:30 Aktüel Futbol
23:05 Spor Artı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika