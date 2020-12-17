17 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

17 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

17.12.2020 06:42
17 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

17 Aralık 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:30 Spor Artı

01:00 Kahraman

02:00 Süper Lig Özetler

02:00 Stadyum

02:25 Futbol Anadolu

02:30 TFF 1. Lig Özetler

03:00 Aktüel Futbol

04:30 Spor Artı

05:00 Futbol Aklı

05:05 Taktik Analiz

06:25 Süper Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:15 Bundesliga

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:45 Spor Kitaplığı

10:50 Takvim Yaprakları

10:50 Efsanelerin İzinde

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:45 Süper Lig Goller

15:50 Takvim Yaprakları

15:55 Hava Durumu

16:00 Gündem Futbol

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor

19:25 Süper Lig Özetler

19:30 Almanya Bundesliga Özetler

19:50 Takvim Yaprakları

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:45 Almanya Bundesliga Özetler

20:45 Süper Lig Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Futbol Aklı

21:00 Başlama Vuruşu

21:00 Futbol Anadolu

22:30 Aktüel Futbol

23:05 Spor Artı

17 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

Hava Durumu, Takvim, Trt, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 17 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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